“Ti amo più di mio padre”: il tenero gesto di Nunez verso un piccolo tifoso del Liverpool

Il bel gesto di Darwin Nunez verso un giovanissimo tifoso, che scoppia a piangere: un momento indimenticabile per lui

Ci sono a volte gesti che rendono grande un calciatore anche se questi avvengono fuori dal campo e senza un pallone tra i piedi. È quello che è successo a Darwin Nunez, centravanti del Liverpool da 80 milioni che in realtà ancora fatica a imporsi in maniera evidente con i Reds.

In una stagione negativa per la squadra di Jurgen Klopp, l’uruguaiano arrivato dal Benfica ha messo a segno comunque 14 gol in tutte le competizioni. Ma di certo per un investimento così oneroso ci si aspettava di più, soprattutto considerando che non sempre è stato titolare. Martedì invece è partito titolare nel recupero di Premier League contro il Chelsea a Stamford Bridge, finito però solo 0-0. Un risultato che serve poco a entrambe, con la Champions League che sembra ormai un miraggio. Il gesto che ha fatto la sua partita, però, Darwin Nunez lo ha segnato a fine partita. Le telecamere infatti hanno mostrato un bimbo sugli spalti con un cartellone che diceva ‘Nunez ti amo più di mio padre. È il mio compleanno, mi regali la tua maglia?’ Richiesta accolta, visto che l’attaccante del Liverpool ha notato la spassionata richiesta del piccolo tifoso. Così l’uruguaiano lo ha indicato e poi gli ha portato davvero la sua maglietta del match.

lmao this kid is so me https://t.co/kXExSPiZqX pic.twitter.com/3MHj6ZvfFb — waystar royco baddie (@sirlewisamilton) April 4, 2023

Liverpool, Nunez e il bellissimo gesto per un piccolo tifoso: non è la prima volta

Un gesto che ha scatenato il pianto a dirotto, emozionato, del giovanissimo tifoso che aveva accanto proprio il papà. Nonostante la dichiarazione d’amore del figlio a Nunez, addirittura dicendo di voler più bene al 9 del Liverpool che al padre, anche lo stesso papà ha dato il ‘cinque’ all’attaccante. Una scena bellissima, a cui tra l’altro l’ex Benfica non è affatto nuovo. A ottobre, infatti, Nunez aveva notato un piccolo tifoso ad Anfield che indossava la maglia del Penarol (suo club d’origine) e una bandiera dell’Uruguay. Allora Darwin è corso verso di lui e gli ha regalato la sua maglia.