Lazio-Juventus, le probabili formazioni: possibile convocazione per Pogba

Lazio-Juventus è il big match della 29esima giornata di Serie A: le ultime sulle probabili formazioni e dove vedere il match in tv

E’ la sfida che chiuderà la 29esima giornata di Serie A, ma anche il big match del turno pasquale del massimo campionato.

Grande attesa per Lazio-Juventus, match in programma sabato sera all”Olimpico’ di Roma. I biancocelesti arrivano dal successo contro il Monza, i bianconeri dal pareggio in coppa Italia – con polemiche al seguito – nella semifinale di andata di Coppa Italia. La squadra di Sarri potrà contare nuovamente su Marusic, di rientro dalla squalifica, e schiererà Immobile dal primo minuto. Ballottaggio a metà campo con Cataldi (unico diffidato) che contenderà il posto a Vecino. Per il resto confermata la formazione tipo con Provedel in porta, Casale e Romagnoli coppia centrale, Marusic e Hysaj sugli esterni. A centrocampo, detto del ballottaggio tra Cataldi e Vecino, giostreranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tridente offensivo con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Nella Juventus, squalificato Kean, Allegri dovrebbe confermare la coppia Di Maria-Vlahovic in avanti, con Chiesa e Milik pronti a subentrare come già successo in Coppa Italia. Possibile la convocazione di Pogba, destinato però alla panchina. Per il resto, Szczesny in porta, Danilo e Bremer in difesa con uno tra Alex Sandro e Gatti a completare il terzetto. Cuadrado e Kostic presidieranno le fasce, mentre a centrocampo Locatelli sarà affiancato da Fagioli e Rabiot.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus sono quindi le seguenti:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Gila

Diffidati: Cataldi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Squalificati: Kean

Infortunati: Kaio Jorge

Diffidati: Alex Sandro, Danilo

Serie A, Lazio-Juventus: dove vederla in tv

Lazio-Juventus sarà la partita più attesa della 29esima giornata di Serie A con due formazioni in piena corsa per un posto Champions. I biancocelesti vogliono allungare ulteriormente sulle inseguitrici, mentre i bianconeri hanno voglia di ridurre ulteriormente il gap, in attesa di capire se saranno cancellati o meno i 15 punti di penalizzazione.

Sfida delicata quindi in chiave europea che avrà inizio alle ore 20.45 di sabato 8 aprile: Lazio-Juventus potrà essere vista in diretta su DAZN per gli abbonati alla piattaforma streaming.

I prossimi impegni di Lazio e Juventus

Dopo Lazio-Juventus le due formazioni avranno altre sfide delicate da affrontare. I biancocelesti saranno impegnati soltanto in campionato, essendo stati eliminati sia dalla coppa Italia che dalla Conference League. Il calendario della Lazio propone la sfida contro lo Spezia in Liguria, quindi il Torino in casa e un altro big match a fine aprile contro l’Inter.

La Juve, invece, scenderà di nuovo in campo giovedì contro lo Sporting, nell’andata dei quarti di finale di Europa League. I bianconeri sono poi attesi dalla trasferta sul campo del Sassuolo prima di volare in Portogallo per il ritorno. Aprile prevede anche il big match all’Allianz Stadium contro il Napoli (23 aprile), il ritorno di coppa Italia contro l’Inter ed, infine, la sfida al Bologna.