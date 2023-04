Erede Mourinho in Serie A: Juve battuta

Hanno già individuato l’erede dello ‘Special One’ qualora dovesse lasciare la panchina della Roma al termine della stagione

E’ proprio vero che in casa Roma non si può mai stare davvero tranquilli. Nonostante l’ottima stagione che vede la formazione giallorossa ai quarti di finale di Europa League e in piena corsa Champions in campionato, la permanenza di José Mourinho per il terzo anno consecutivo nella Capitale è tutt’altro che certa.

Dall’estero, infatti, rimbalzano giorno dopo giorno indiscrezioni su un presunto addio dello ‘Special One’ dalla panchina della Roma, dietro la corte serrata di top club dal valore indiscusso del calibro di Paris Saint Germain e Real Madrid. Un destino legato comunque a quello che sarà il finale di stagione dei giallorossi in campionato: in caso di qualificazione Champions, infatti, difficilmente Mourinho rinuncerebbe alla possibilità di tornare nella competizione più ambita in Europa da protagonista alla guida della formazione capitolina.

Qualora le parti dovessero invece separarsi al termine della stagione, ecco che non mancherebbero le alternative nelle mani della dirigenza giallorossa. Tra queste, ad esempio, spicca il nome di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina. Nel sondaggio lanciato questa mattina su Calciomercato.it, l’allenatore della viola – reduce dalla vittoria contro la Cremonese nel match di andata di Coppa Italia – è stato votato come possibile erede di Mourinho alla Roma.

Calciomercato Roma, Italiano scelto come erede di Mourinho

Dopo una prima parte di stagione fin troppo problematica e forse condizionata dai numerosi impegni su più fronti, il 2023 sta riconsegnando ai tifosi della Fiorentina di Italiano una crescita continua.

La formazione viola, oltre ad aver recuperato terreno in campionato, è ancora in piena corsa sia in Coppa Italia che in Conference League. Gli ottimi risultati ottenuti hanno portato anche le big ad accendere i riflettori sulla stagione di Italiano, protagonista nel sondaggio odierno. Tra i grandi club che potrebbero cambiare guida al termine della stagione, il tecnico italiano è stato ‘assegnato’ dai nostri utenti di Twitter alla Roma con il 28,6% dei voti, davanti alle opzioni Juventus e Milan, entrambe al 26,2%. Ultima panchina invece per l’Inter con il 19% delle preferenze.