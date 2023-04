Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina fa flop in tv: ‘colpa’ anche di Ancelotti

Bisogna tornare indietro a tredici anni, Udinese-Roma del 2009/2010 per trovare una semifinale di Coppa Italia con un seguito televisivo peggiore

La Fiorentina è con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia dopo il 2-0 ottenuto in casa della Cremonese. La sfida andata in scena ieri sera al ‘Giovanni Zini’ di Cremona ha fatto registrare un dato del tutto negativo. Parliamo del numero di spettatori, appena 2.635.000 con uno share del 13,3%. Niente a confronto dei 6.618.000 di Juventus-Inter, gara anch’essa andata in onda su Canale 5.

Come riporta ‘calcioefinanza.it’, la partita tra la squadra di Ballardini e quella di Italiano è la semifinale di Coppa Italia meno vista negli ultimi tredici anni. Dal 2010 ad oggi. Per trovare una semifinale con meno spettatori, infatti, bisogna tornare indietro alla stagione 2009/2010: Udinese-Roma, che ebbe un seguito di 1.984.000 persone con il 15,1% di share. Chiaramente sui numeri (bassi) di Cremonese-Fiorentina ha influito la contemporaneità di Barcellona-Real Madrid, il ‘Clasico’ che metteva in palio la finale di Copa del Rey vinto con un sonoro 4-0 dalla squadra di Ancelotti. Al ‘Camp Nou’ Benzema (autore di una tripletta) e soci hanno straribaltato lo 0-1 rimediato in casa conquistando l’ultimo atto della coppa nazionale.