Conte bis, ma niente Inter e Juventus: il ritorno che non ti aspetti

Antonio Conte è uno dei nomi eccellenti al momento senza squadra: per il tecnico salentino si fa largo l’ipotesi di un ritorno in panchina

Nuovo ribaltone sulla panchina del Chelsea, in una stagione al momento ben al di sotto le attese per la squadra londinese. Dopo Tuchel la dirigenza dei ‘Blues’ ha dato il benservito anche a Potter, visto sopratutto il disastroso rendimento in Premier League di Havertz e compagni.

Il club di Boehly sta valutando diverse opzioni per la panchina, tra cui il possibile ritorno alla guida dei ‘Blues’ di Frankie Lampard. Il ruolo dell’ex centrocampista e bandiera però sarebbe solo ad interim e nella figura di traghettatore per concludere la stagione, in attesa di scegliere il prossimo manager a lungo termine. Nelle scorse ore è volato a Londra Luis Enrique per un contatto con i vertici del Chelsea e l’allenatore spagnolo avrebbe favorevolmente impressionato i dirigenti inglesi. La scelta però non è ancora presa, anche perché il Chelsea vuole prendersi tutto il tempo necessario per scegliere il profilo migliore in vista del prossimo anno.

Il Chelsea pensa al ritorno di Conte: sfida a Luis Enrique e Nagelsmann

E qui spunta una sorpresa: oltre a Luis Enrique, nella lista dei papabili del Chelsea ci sarebbe anche Antonio Conte come scrive Oltremanica ‘L’Independent’.

I ‘Blues’ attraversano alcuni intermediari avrebbero sondato la disponibilità per la prossima stagione dell’allenatore salentino, che nelle scorse settimane ha rescisso consensualmente il contratto con i rivali cittadini del Tottenham. Conte ha già allenato il Chelsea dal 2016 al 2018 vincendo tra le altre anche una Premier League, lasciando un ottimo ricordo alla piazza e ai tifosi di ‘Stamford Bridge’. Le frizioni per le vicenda legale extra campo non sarebbe inoltre un problema, visto che apparteneva alla vecchia gestione della società. Il sodalizio di Boehly potrebbe approfondire i discorsi nelle prossime settimane con Conte. Il mister leccese e Luis Enrique – al quale si aggiunge l’opzione Nagelsmann – sarebbero al momento i candidati forti sull’agenda della proprietà londinese per la prossima estate, mentre per concludere la stagione in corso i ‘Blues’ punterebbero sull’ex bandiera Lampard.