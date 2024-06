Dall’Inter al Napoli: l’ultimo sgarbo di Conte ai nerazzurri

Antonio Conte sarà l’epicentro della rivoluzione del Napoli, in campo e sul calciomercato: non può mancare un ultimo sgarbo verso i nerazzurri

Il progetto del Napoli sta tornando a decollare e con Antonio Conte in panchina, i partenopei fanno sicuramente più paura alle dirette avversarie, anche perché dispensati dalle coppe europee, loro malgrado. Ora, però, non è tempo di pensare alle gerarchie in vista della prossima stagione, piuttosto ad allestire la miglior squadra possibile in sede di calciomercato.

Il nuovo tecnico ci metterà sicuramente bocca, alla ricerca dei profili più adatti alla sua idea di gioco e con un occhio anche a non perdere troppi punti di riferimento, pronti a lasciare la Campania dopo una stagione che ha lasciato molti strascichi, non solo per i risultati ma per i rapporti con la società.

La voglia di vincere sicuramente non mancherà a Conte, che ha già dimostrato di poter portare risultati sia alla Juve, sia all’Inter. Nell’esperienza con i nerazzurri ha conquistato uno scudetto, oltre alla finale di Europa League, ma alla fine il rapporto con la Beneamata non è terminato nel migliore dei modi. Ora l’allenatore potrebbe essere protagonista di un nuovo sgarbo ai milanesi.

Conte punta Ramadani: è stato accostato anche all’Inter

Stasera l’Italia esordirà agli Europei contro l’Albania e tra i 22 in campo dal primo minuto ci sarà anche Ylber Ramadani. Non c’è bisogno di conoscerlo in Germania, dato che si tratta di un punto di riferimento del Lecce, che sembra pronto al salto in una big.

Mesi fa si parlava di un suo possibile trasferimento all’Inter per voce dello stesso calciatore, che aveva parlato anche di un incontro con Piero Ausilio. Alla fine non se n’è fatto nulla, ma se dovesse fare molto bene con la sua nazionale, allora potrebbe accendersi l’interesse del Napoli.

Conte non lo vede come un titolare, ma come un profilo completo, che conosce bene la Serie A e potrebbe essere molto utile nelle sue rotazioni per ritmo e qualità tecniche. Si tratta di un’opportunità low cost che i partenopei potrebbero cavalcare alle giuste cifre, e quindi per massimo 5-6 milioni di euro.