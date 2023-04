“Una sciocchezza, impossibile un errore del genere”: Bremer ‘demolito‘ in diretta

Juventus-Inter, l’errore di Bremer ha incanalo in maniera decisiva l’incontro. Il tocco di braccio del brasiliano ha attirato molte polemiche.

Ci si aspettava un match vibrante, sotto tutti i punti di vista. Juventus ed Inter, in realtà, hanno fatto parlare soprattutto gli episodi che si sono materializzati al triplice fischio.

Dopo il gol di Cuadrado, infatti, i bianconeri sembrava assolutamente padroni del campo. In realtà l’Inter poco prima della rete del colombiano aveva sfiorato la rete in diverse circostanze. La compagine di Inzaghi, però, ha continuato a proporre calcio trovando la rete dell’insperato pareggio con Lukaku, abile a trasformare un calcio di rigore pesantissimo. L’arbitro Massa ha decretato il tiro dagli undici metri ravvisando gli estremi del calcio di rigore punendo l’ingenuo tocco di braccio di Bremer. Il difensore brasiliano, in modo assolutamente scomposto, ha toccato il pallone con il braccio destro. A nulla sono valse le proteste di Cuadrado, con l’arbitro Massa che ci ha pensato qualche frazione di secondo per accordare il fallo.

Juventus-Inter, Bremer criticato da Graziani e Ravanelli

L’ingenuità di Bremer, che in campionato si era già reso protagonista di una prova horror contro il Napoli al “Maradona”, ha calamitato le critiche di molti. Tra questi impossibile non menzionare Ravanelli e Graziani, che nel post partita del match dello Stadium a Canale 5 hanno punzecchiato il difensore della Juventus. Ravanelli ha infatti definito il gesto di Bremer una “sciocchezza che ha aperto la strada al pareggio.”

A rincarare la dose ci ha pensato Ciccio Graziani, che ha così chiosato sull’episodio: “Il suo errore pesa, certa, il pareggio però è il risultato giusto: quasi impossible che un giocatore possa commettere un errore di quel tipo.” La sensazione è che il finale convulso di Juventus-Inter catalizzerà l’attenzione mediatica ancora per diverso tempo…