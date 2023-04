Juventus fuori dall’Europa: la Uefa intima l’ultimatum

Finale di stagione delicato per la Juventus che rischia l’esclusione dall’Europa: la Uefa detta le condizioni per i bianconeri

In un mese di aprile cruciale per le ambizioni in campo della Juventus, non bisogna dimenticare il fronte extra campo per i bianconeri, che attende la sentenza definitiva sui 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze e il deferimento con il via del relativo processo per la manovra stipendi. Ma c’è anche il fronte ‘estero’, con le possibili decisioni da parte della Uefa. Che insiste nel richiedere l’abiura della Superlega da parte del club torinese, pena l’esclusione dall’Europa.

Ceferin da questo punto di vista non molla e come ricorda la ‘Gazzetta dello Sport’ all’indomani dell’intervista di Andrea Agnelli sul ‘Telegraph’, in cui l’ex presidente non arretrava rispetto alla sua posizione, ha chiesto all’attuale dirigenza juventina una presa di distanza pubblica e non soltanto informale che però non è mai avvenuta. A giugno è attesa la pronuncia definitiva dell’Unione Europea che, seguendo il parere dell’Avvocatura generale, dovrebbe dare ragione alla Uefa. A quel punto, dovrebbe arrivare una esclusione che potrebbe essere protratta per più anni. Più morbida sarebbe la posizione dell’organo centrale del calcio europeo qualora la Juventus abiurasse il progetto Superlega, ma non saranno accettati pentimenti ‘di comodo’ successivi alla sentenza.

Juventus, non solo la Superlega: l’Uefa può decidere ugualmente per l’esclusione dall’Europa

Ma non è l’unico modo in cui la Uefa potrebbe deliberare per l’esclusione dalle competizioni continentali a danno della Vecchia Signora. E qui ci riallacciamo a quanto sta accadendo in Italia, con i fronti giudiziari aperti che avranno ugualmente un peso.

La Uefa sta indagando a propria volta sulle carte della Procura di Torino e avrebbe la possibilità di infliggere una sanzione in merito alla Juventus per antisportività anche se non arrivassero sentenze di colpevolezza dalla giustizia sportiva nostrana. Non solo: c’è sempre il rischio che l’accordo per il Fair Play Finanziario tra la Uefa e il club possa saltare se le cifre del bilancio societario fossero effettivamente artefatte e quindi false. Insomma, la situazione per la Juventus si fa sempre più complicata.