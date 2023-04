Scontro De Laurentiis-tifosi in diretta: “Nessun divieto”

Il presidente del Napoli è stato aspramente contestato in occasione della sfida del Maradona persa contro il Milan

Non si placano le contestazioni scaturite lo scorso weekend dalla tifoseria del Napoli nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis. Un rapporto divenuto teso sia per il ‘caro biglietti’ che per una serie di presunte restrizioni sul materiale introdotto dagli ultras all’interno dello stadio.

Un tema trattato nella diretta di Calciomercato.it in onda su TV Play insieme al questore di Napoli Alessandro Giuliano, il quale ha innanzitutto riepilogato quanto avvenuto domenica sera al Maradona in un clima di assoluta tensione: “Sono ancora in corso indagini per rilevare altre responsabilità in merito a quanto accaduto in Curva A e B, si cercano responsabilità sempre per condotte individuali, mai per gruppi di persone”.

Per quanto riguarda le restrizioni, invece, il questore ha assicurato che nessun nuovo divieto è stato introdotto all’interno del regolamento in vigore: “Nei distinti sono presenti da mesi striscioni esposti seguendo le procedure. Non c’è nessun provvedimento diverso da parte nostra rispetto alle regole stabilite. La procedura, per esempio, di uno striscione segue dei parametri di sicurezza chiari, il contenuto che non dev’essere offensivo, i materiali non infiammabili e le dimensioni, norme elementari sempre seguite per esempio nei distinti. Non ci risultano richieste da altri settori dello stadio, che se dovessero arrivare sarebbero sicuramente vagliate”.

Caos Napoli, massima allerta per la festa scudetto: “Sarà una giornata in sicurezza”

Con Giuliano è stato trattato ovviamente anche un tema sul quale si è dibattuto parecchio, legato alla festa scudetto di fine stagione del Napoli: “Ci sarà un nuovo incontro, sarà analizzata ogni opzione per una giornata che vogliamo che sia bellissima, intendiamo fare la nostra parte affinché si svolga in sicurezza“.

A tal proposito, il questore ha rassicurato i tifosi illustrando il programma andato avanti nelle ultime settimane: “Io mi permetto di distinguere un attimo i vari piani. Già da settimane sono in corso incontri a cui partecipano i comitati e il prefetto di Napoli per preparare giornate di grandi festeggiamenti come ci aspettiamo. L’afflusso di così tante persone andrà preparato a dovere, è un grande evento e organizzare questi eventi è lavoro del Comitato Provinciale della Sicurezza Pubblica, visti i festeggiamenti attesi, ci aspettiamo che sarà un grande evento“.