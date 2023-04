Nuova panchina De Zerbi: la decisione è stata già presa

Roberto De Zerbi sta vivendo una fantastica stagione da grande protagonista sulla panchina del Brighton. L’allenatore italiano è già appetito altrove ma non dovrebbe cambiare

È successo di tutto in termini di panchine nelle ultime settimane. Dall’esonero di Nagelsmann al Bayern, con l’arrivo di Tuchel al più recente divorzio tra il Chelsea e Graham Potter, che era a sua volta subentrato ad inizio annata.

Un autentico buco nell’acqua quello dell’ex allenatore del Brighton, che aveva lasciato dopo una manciata di partite il precedente in carico per provare a fare un ulteriore salto di qualità in un top club. Il lavoro di Potter non è però stato all’altezza di richieste e aspettative, e al netto dei quarti di Champions raggiunti, per il resto sono stati troppi i buchi nell’acqua dell’annata dei ‘Blues’. Di recente la goccia che ha fatto traboccare il vaso con annesso divorzio. Un flop per Potter che intanto era stato brillantemente sostituito da Roberto De Zerbi al Brighton. Il tecnico italiano sta entusiasmando la Premier League con un gioco moderno e produttivo, che per ora proietta i biancoblù al sesto posto in classifica.

Calciomercato, niente Chelsea per De Zerbi: resterà al Brighton

Lo stesso De Zerbi di recente era stato collegato anche ad un potenziale interessamento del Chelsea, che esattamente come ad inizio stagione, dovrà trovare una nuova soluzione per la panchina.

Il lavoro dell’italiano non poteva di certo passare inosservato, visti i risultati in Premier ed anche una semifinale di FA Cup da giocare contro il Manchester United. In conferenza lo stesso De Zerbi ha peraltro commentato la vicenda Potter: “Voglio dire grazie a Graham Potter. Ho una squadra con un ottimo atteggiamento e mentalità. Mi dispiace molto. Brutte notizie per gli allenatori”.

Secondo quanto evidenziato da ‘Standard.co’, al netto delle voci sull’italiano e il Chelsea, non dovrebbero esserci comunque colpi di scena. De Zerbi non seguirà le orme di Potter: l’allenatore del Brighton è pienamente impegnato con i ‘Seagulls’, il che significa che rifiuterà qualsiasi approccio per un’eventuale gestione dei ‘Blues’.