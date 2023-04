Maxi stangata UFFICIALE: bomber squalificato per 8 giornate

L’attaccante inizialmente era stato ‘condannato’ a tre giornate di squalifica per aver spinto l’arbitro durante il match

Pessime notizie per Aleksandar Mitrovic in vista di un finale di stagione che si preannuncia da incubo. Il centravanti del Fulham, infatti, è stato questo pomeriggio ‘condannato’ dalla Football Association ad otto giornate di squalifica da scontare in campionato in seguito all’espulsione dello scorso 19 marzo.

In occasione del match valido per i quarti di finale di FA Cup contro il Manchester United, perso dalla formazione londinese per 3-1, Mitrovic era stato allontanato dal rettangolo di gioco con un cartellino rosso diretto per aver prima inseguito e successivamente spinto con tono minaccioso l’arbitro Chris Kavanagh. Le proteste dell’attaccante erano nate in seguito ad un episodio avvenuto pochi secondo prima che aveva coinvolto il compagno William, espulso per un salvataggio di mano sulla linea di porta.

Inizialmente la FA aveva assegnato ‘solamente’ tre giornate di squalifica al centravanti, di cui una già scontata nell’ultimo turno di Premier League giocato contro il Bournemouth. Questo pomeriggio, però, è arrivata la nuova stangata nei suoi confronti: 8 giornate di squalifica ed un’ammenda pari a 75 mila sterline. Mitrovic dovrà quindi saltare i prossimi 7 incontri di campionato e tornare in campo il 13 maggio, vale a dire a sole tre partite dalla fine della stagione.