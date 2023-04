Iscrizione irregolare e ricorso UFFICIALE: rischio sconfitta a tavolino

Il club ha presentato la richiesta a tre minuti dallo scadere del termine previsto dal regolamento dopo il match dello scorso sabato

Con un brivido finale, l’Elche ha deciso di mettere in pratica quanto era circolato nelle ultime ore. Il club valenciano, ultimo in classifica in Liga con ben 14 punti di svantaggio sul penultimo posto, ha scelto di presentare ricorso ufficiale alla Federcalcio Spagnola dopo la partita giocata lo scorso fine settimana contro il Barcellona.

Il match, che ha visto trionfare largamente la squadra allenata da Xavi per 0-4, è stato contestato dall’Elche per la presenza in campo di Gavi. Lo scorso agosto, infatti, dalla Liga era stato approvato un permesso speciale per consentire al calciatore di disputare tutta la stagione in prima squadra con uno status da giocatore delle giovanili.

Il centrocampista classe 2004, però, lo scorso settembre aveva anche rinnovato con il Barcellona firmando un contratto importante con scadenza nel giugno 2026. Un accordo che aveva quindi imposto ai blaugrana di registrare per gennaio il centrocampista come un calciatore della prima squadra e non più come giocatore delle giovanili.

Così sono entrati in gioco nuovi problemi, considerate le norme del fair play finanziario della Liga sul tetto ingaggi del Barcellona che hanno impedito la regolare registrazione di Gavi come calciatore della prima squadra. Per il club blaugrana, cambiando nuovamente lo status, il ragazzo avrebbe comunque recuperato il famoso permesso ottenuto lo scorso agosto dalla Liga.

Elche-Barcellona, ricorso ufficiale per la presenza di Gavi

Così, a causa dell’impiego di Gavi nell’ultimo incontro nel quale ha partecipato con uno status da calciatore delle giovanili, l’Elche ha deciso di presentare ricorso ufficiale a soli tre minuti dalla scadenza dei termini previsti.

La denuncia dell’Elche si basa su quanto espresso dall‘articolo 141 del regolamento generale della Federcalcio Spagnola: “I calciatori il cui permesso viene cancellato, non potranno, all’interno della stessa stagione, ottenere un altro permesso con lo stesso club con il quale sono già stati vincolati”. Un’irregolarità che, se confermata, prevederebbe la sconfitta a tavolino del Barcellona.

Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, in realtà non vi sarebbe stata alcuna cancellazione del permesso, pertanto quella di Gavi non può essere considerata come una presenza irregolare all’interno del campo. Il Barcellona aveva tra l’altro ottenuto anche l’ok da parte di Liga e Federcalcio, da qui la serenità del club blaugrana intorno alla vicenda.