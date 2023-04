Ribaltone e destino segnato: il favorito è Luis Enrique

Un top club sta riflettendo profondamente sul futuro della panchina e avrebbe individuato Luis Enrique come sostituto ideale: allarme Serie A

Accumulare nuovi passi falsi in questo momento della stagione può portare ad un esonero. Tale scenario, allo stato attuale delle cose, va tenuto in considerazione per quanto concerne il futuro di mister Simone Inzaghi, che rischia seriamente di vedersi interrompere a breve l’avventura col club nerazzurro.

La decima sconfitta in Serie A contro la Fiorentina spinge la dirigenza dell’Inter, capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, a riflettere in maniera ancora più approfondita sull’argomento in questione. D’altronde, non è possibile continuare così, a maggior ragione considerando che la ‘Beneamata’ era partita ad inizio stagione con lo Scudetto come obiettivo principale. Obiettivo sfumato soltanto dopo qualche mese, complice un Napoli letteralmente stratosferico. Il buon percorso in Champions non può giustificare un rendimento così altalenante in campionato.

Dopo l’ultimo passo falso messo a referto, l’eventuale esonero del tecnico piacentino non rappresenta più un tabù dalle parti della Pinetina, anche se il club meneghino preferisce aggiustare piuttosto che distruggere/cambiare. Dipenderà dai risultati delle prossime partite e intanto bisogna pensare ad un sostituto. In tal senso, giungono novità poco rassicuranti sul fronte Luis Enrique. Lo spagnolo, che negli scorsi mesi ha detto addio alle ‘Furie Rosse’, non è ad oggi un nome caldo per la panchina dell’Inter, però parliamo comunque di un’opzione interessante e di recente è stato accostato anche ad altri club italiani come Juventus e Milan.

Il Chelsea pensa al post Potter: Luis Enrique è il primo nome della lista

Ma la sua carriera potrebbe proseguire in Inghilterra. Stando a quanto riferisce il ‘Sun’, infatti, il classe ’70 sarebbe il favorito per prendere il posto di allenatore al Chelsea. I ‘Blues’, nelle scorse ore, si sono convinti ad esonerare Graham Potter, per via dei numerosi e reiterati scivoloni.

Nel frattempo, la guida della prima squadra è stata affidata ad interim a Bruno Saltor. Per il prossimo futuro, invece, Luis Enrique è una pista più che concreta a quanto pare. Piace molto pure Julian Nagelsmann, ma in tal caso serve il permesso del Bayern Monaco e sembra difficile da ottenere, visto poi che i due club potrebbero anche sfidarsi in Champions. La Serie A è avvisata.