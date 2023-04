Penalizzazione Juve, la stoccata dell’ex: “Inopportuno”

Poco più di due settimane e verrà discusso il ricorso presentato dal club bianconero al Collegio di Garanzia del Coni

In attesa di scoprire quello che sarà l’esito del ricorso sui 15 punti di penalizzazione, la Juventus prosegue in campionato la propria rimonta verso il quarto posto. Dopo l’ultima giornata, complice la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri si è portata a soli 6 punti di distanza dalla zona Champions League.

Una penalizzazione che ovviamente ha inciso parecchio sino a questo momento, sia in termini di classifica che di morale all’interno dello spogliatoio bianconero. Nonostante ciò, va sottolineato come la squadra sia comunque riuscita a recuperare terreno in campionato, riuscendo ad andare avanti sia in Coppa Italia che in Europa League. Della penalizzazione subita, ha parlato anche un grande ex come Claudio Marchisio.

L’ex centrocampista, intervenuto nel podcast ‘Passa dal BSMT’, si è detto perplesso in merito alle tempistiche adottate dalla Corte Federale d’Appello: “Adesso da tifoso aspetto. Perché bisogna aspettare e capire realmente cosa succederà e quale sarà il futuro per la squadra. L’unica cosa che posso dire è che dare una penalizzazione in questo momento della stagione non credo che sia una cosa giusta per un campionato che sta andando avanti, sarebbe stato molto più opportuno aspettare la fine della stagione”

Penalizzazione Juve, attesa per la sentenza del ricorso

Nel mese di aprile, oltre al verdetto sulla penalizzazione, la Juventus si giocherà la propria stagione su più fronti.

Come anticipato, infatti, il prossimo 19 aprile si discuterà il ricorso presentato dal club bianconero al Collegio di Garanzia del Coni, nel quale verrà deciso se confermare o se cancellare i 15 punti di penalizzazione in campionato. Inoltre, la formazione di Allegri dovrà proseguire la propria marcia sia in Coppa Italia che in Europa League.

Domani sera si torna subito in campo all’Allianz Stadium per la prima semifinale di coppa contro l’Inter. Settimana prossima, invece, andrà in scena il primo dei due incroci previsti in Europa contro lo Sporting CP, mentre nella seconda parte del mese si giocheranno entrambe le gare di ritorno, compreso il big match in campionato del 23 aprile contro il Napoli.