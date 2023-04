Nuovo ribaltone in panchina: l’esonero è UFFICIALE

Esonero ufficiale dopo il weekend, fatale all’allenatore l’ultimo turno di campionato. L’annuncio e tutti i dettagli

La ripresa del campionato è subito fatale per un allenatore. Dopo il pesante ko nel weekend è infatti arrivato un altro esonero.

A saltare è la panchina di Pacheta in casa Real Valladolid. Ieri la squadra spagnola ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in Liga, crollando per 6-0 sul campo del Real Madrid di Ancelotti. Il Valladolid si trova ora solo un punto avanti rispetto alla zona retrocessione ed è così arrivata la decisione di cambiare la guida tecnica, come comunicato dallo stesso club.



Questo il comunicato ufficiale della società: “José Rojo ‘Pacheta’ non continuerà a guidare il Real Valladolid. L’entità blanquivioleta riconosce l’importante carriera dell’allenatore e il ruolo che ha svolto nella squadra sin dal suo arrivo ma, sempre con l’unico obiettivo di ottenere la permanenza nella massima serie al termine di questa stagione, ha scelto di proseguire in un’altra direzione”.