Milan in Champions, Inter fuori: l’intelligenza artificiale svela la classifica finale

Le ultime news Serie A si concentrano sulla corsa ai posti Champions. L’intelligenza artificiale svela le posizioni di Inter, Milan, Roma e non solo

Il pesante ko interno 0-4 contro il Milan non mette minimamente a repentaglio il primo posto del Napoli. Con 16 punti di vantaggio sulla seconda, la squadra di Spalletti è comunque lanciata verso il suo terzo scudetto.

Campionato chiuso per il titolo, ma apertissimo nella lotta per gli altri tre posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. Le due vittorie di fila hanno rinforzato la candidatura della Lazio, che peraltro non avrà più gli impegni infrasettimanali legati alle coppe europee e nazionali. A seguire il Milan, con un punto di vantaggio su Inter e Roma e tre sull’Atalanta che sta rimontando. Senza dimenticare la Juventus, che attende di sapere se riavrà i 15 punti di penalizzazione. Usando l’intelligenza artificiale, il sito specializzato ‘Opta Analyst’, ha fatto una previsione in base al calendario delle ultime dieci giornate di Serie A e i risultati sono sorprendenti.

Corsa Champions: con Lazio e Milan una tra Atalanta e Juventus

Un posto assicurato lo avrebbero i campioni d’Italia uscenti di Pioli, che da qui al 4 giugno dovrebbero fare più punti di tutti. In Champions dovrebbero andare anche la Lazio e l’Atalanta (a meno che non vengano restituiti i punti alla Juve, ndr): a restare fuori, quindi, sarebbero sia i nerazzurri di Inzaghi che i giallorossi di Mourinho.

Il calendario più difficile in assoluto sarebbe quello del Monza, che quindi dovrebbe restare fuori dalla corsa Conference, seguito dal Verona, destinato quindi alla retrocessione insieme a Cremonese e Sampdoria. Strada sulla carta in discesa, invece, per Empoli e Spezia.