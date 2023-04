La Juve cala il poker dietro Szczesny: ad Allegri l’ultima parola

Szczesny protagonista contro il Verona e applaudito da Allegri: non è scontata però la permanenza alla Juventus del portiere polacco

Domani contro l’Inter sarà Perin a difendere i pali della Juventus. Avvicendamento preventivato in Coppa Italia, non certamente una bocciatura per Wojciech Szczesny. L’estremo difensore polacco anzi è stato uno dei protagonisti dell’ultimo match di campionato vinto di misura contro il Verona, salvando il risultato sulla conclusione di Terraciano.

L’ex Roma e Arsenal si è fatto trovare pronto nell’unica vera occasione da gol per l’Hellas, caratteristica questa dei grandi portieri. A parte qualche infortunio (vedi la papera su Lookman contro l’Atalanta), anche nella stagione in corso Szczesny si sta dimostrando un elemento di sicura affidabilità e da Juve nello scacchiere di Massimiliano Allegri. E lo stesso allenatore toscano ha incensato il classe ’90 nato a Varsavia insieme ai compagni di reparto: “Tek è un portiere di livello europeo. Perin ha raggiunto un rendimento importante, da grande squadra e infatti gioca nella Juve. Sono due grandi portieri. Anche Pinsoglio da quando sono qui è migliorato molto”, ha sottolineato Allegri dopo la vittoria col Verona. Il mister bianconero, in un certo qual modo, ha voluto allontanare le voci che vogliono Szczesny ai titoli di coda della sua avventura sotto la Mole.

Juventus, da Carnesecchi a Perin: la lista degli eredi con l’addio di Szczesny

Allegri confida molto nel polacco, ritenendolo da sempre un portiere di grande affidamento. Con la conferma in panchina del tecnico, evidentemente, crescerebbero le possibilità di una permanenza dell’estremo difensore in quel di Torino.

L’ex Roma è però in scadenza tra poco più di un anno (giugno 2024) e la prossima estate sarà l’ultima occasione per il club bianconero per monetizzare un prezioso tesoretto da una sua eventuale cessione. Szczesny ha anche un ingaggio importante da oltre 12 milioni di euro lordi all’anno e la società della Continassa punta ad abbassare il monte ingaggi per la prossima stagione. Non sarà facile però rinunciare a questo Szczesny, con la Juve che valuterebbe la possibilità di un rinnovo con la possibilità di spalmare lo stipendio del nazionale polacco. La dirigenza piemontese ascolterebbe comunque le offerte e un assegno da 15-20 milioni di euro potrebbe portare a valutare la partenza del giocatore in estate, fermo restando la volontà del diretto interessato di continuare il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ e che l’ultima parola spetterebbe ad Allegri.

Non sarebbe inoltre facile trovare un sostituto all’altezza e anche del peso specifico di Szczesny nello spogliatoio. La Juve sta monitorando con attenzione Vicario e il baby Carnesecchi, al momento in prima fila se l’attuale numero 1 dovesse fare le valigie. Più complicato invece l’assalto a de Gea: lo spagnolo lascerà a parametro zero il Manchester United, ma dovrebbe abbassare (e di molto) le preteste sull’ingaggio. Da non dimenticare comunque la soluzione interna e che porterebbe alla ‘promozione’ di Perin, che quando è stato chiamato in causa da Allegri ha dimostrato di essere più che un semplice dodicesimo alle spalle di Szczesny.