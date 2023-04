Allegri non si fida di Inzaghi: “Assolutamente no”. Un big fuori dal mercato

La Juventus piega il Verona grazie al sigillo di Kean: l’analisi di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico bianconero si proietta sul Derby d’Italia contro l’Inter

Basta il lampo di Moise Kean alla Juventus per superare il Verona nell’anticipo dell’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri vince ancora di corto muso e come tradizione ormai lascia con qualche minuto di anticipo il terreno di gioco.

La Juve non chiude la pratica e fa arrabbiare il tecnico livornese che nel compenso ritrova Kean, decisivo questa sera con l’undicesimo sigillo stagionale (l’ottavo in campionato). Allegri applaude la crescita del canterano e parlando di singoli si sofferma pure su Gatti, protagonista di una prova più che positiva anche questa sera: “Kean è sei stagioni che gioca ad alti livelli. Quest’anno è maturato sia di testa che tecnicamente. Serve pazienza, Gatti col tempo sarà un giocatore completo e l’esempio è Rabiot che a 27 anni ha trovato l’equilibrio giusto”. Sul gesto di stizza nel recupero e l’uscita dal campo: “I ragazzi hanno un po’ scherzato col fuoco, per questo mi sono arrabbiato. Dopo il gol ci siamo rifermati di nuovo: era la classica partita sporca, complicata dopo la sosta, che alla fine i ragazzi sono stati bravi a portare a casa”.

Allegri blinda Szczesny alla Juve: “E’ un portiere di livello europeo”

La Juventus martedì ritorna subito in campo ed è attesa dal nuovo Derby d’Italia contro l’Inter nel primo round delle semifinali di Coppa Italia.

Allegri non sottovaluta la squadra di Simone Inzaghi, nonostante la crisi in campionato dei nerazzurri: “Se la Juve è favorita in Coppa Italia? Assolutamente no, l’Inter è una grande squadra e fortissima nel doppio confronto. Sarà 50 e 50 come succede sempre nelle sfide a eliminazione diretta. Serviranno due grandi partite e un pizzico di fortuna per arrivare in finale“, chiosa l’allenatore livornese rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it. Infine Allegri toglie dal mercato Szczesny – decisivo nell’intervento su Terraciano nel finale di partita – lodando tutti gli interpreti tra i pali bianconeri: “Wojciech è un portiere di livello europeo. Perin ha raggiunto un livello importante, da grande squadra e infatti gioca nella Juve. Sono due grandi portieri. Anche Pinsoglio da quando sono qui è migliorato molto”.