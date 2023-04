Il tempo sta scadendo, il post Inzaghi ha un nome e una data

Inter, Inzaghi sempre più a rischio: il tempo sta scadendo e il suo successore è già stato scelto

Dieci sconfitte stagionali e una corsa Champions che rischia di complicarsi sempre più. Una svolta alla stagione potrebbe arrivare dalle coppe, con l’impegno in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e ai quarti di Champions contro il Benfica.

Fatto sta che in casa Inter la situazione si fa piuttosto preoccupante. La sconfitta contro la Fiorentina è stata la terza consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque giornate, la seconda consecutiva per 0-1 in casa dopo quella contro la Juventus che aveva preceduto la sosta delle nazionali.

Sondaggio CM.IT, scelto Simeone per sostituire Inzaghi

Per questo motivo la posizione di Simone Inzaghi sembra essere sempre più a rischio. Il destino del tecnico piacentino appare segnato e i nomi per sostituirlo sono diversi.

Il prossimo filotto di gare potrebbe essere decisivo per l’allenatore nerazzurro e per questo motivo abbiamo chiesto sul nostro canale Telegram quale sarebbe la soluzione migliore per il club meneghino. E il 48% dei votanti ritiene che la giusta scelta sarebbe quella di esonerare l’allenatore a fine stagione e chiamare alla guida della squadra il ‘Cholo’ Simeone, da tempo sogno della tifoseria interista. Il 29% invece pensa che la scelta più giusta sia quella di esonerare subito Inzaghi e promuovere Chivu alla guida della prima squadra. Il 18% pensa invece che la scelta giusta sia puntare su Thiago Motta e per il proseguo della stagione continuare con Simone Inzaghi. Solo il 5% invece crede che la scelta corretta sia esonerare Inzaghi a fine stagione e puntare, come erede, su Sergio Conceicao, allenatore del Porto anche lui accostato ai nerazzurri.