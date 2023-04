DIRETTA Serie A, Empoli-Lecce: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Zanetti e il Lecce di Baroni in tempo reale

Il Lecce è di scena sul campo dell’Empoli nel primo posticipo del lunedì valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni in crisi di risultati che sarà diretto dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da un lato i giallorossi di Marco Baroni, reduci da quattro sconfitte di fila e privi degli squalificati Umtiti e Maleh, vanno a caccia di un successo per scavalcare in classifica proprio i toscani oltre alla Salernitana e portarsi a quota 30 punti in graduatoria. Dall’altro gli azzurri di Paolo Zanetti, che hanno la stessa striscia di ko di fila, cercano una vittoria che li porterebbe a 12 lunghezze dal Verona terzultimo, avvicinandoli di molto alla salvezza. All’andata la partita finì con un pareggio per 1-1 con le reti di Parisi e di Strefezza. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra Empoli e Lecce in tempo reale.

Formazioni ufficiali Empoli-Lecce

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio 55, Milan 51, Inter e Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44**, Bologna e Fiorentina 40, Udinese 38, Torino* 37, Sassuolo* 36, Monza 34, Empoli* 28, Lecce* 27, Salernitana 28, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13

* una partita in meno

** 15 punti di penalizzazione