Contatti immediati dopo l’esonero: torna subito in panchina

Primi sondaggi avviati con il tecnico reduce da un brusco addio dopo l’ennesimo cambio di panchina in questa stagione

Prosegue la folle stagione di Premier League dopo gli ultimi due esoneri ufficiali comunicati nel weekend. A far discutere parecchio è stato sicuramente il divorzio tra il Chelsea e Graham Potter, tecnico inglese che era subentrato ad inizio stagione dopo il primo esonero ai danni di Thomas Tuchel.

Un addio particolarmente doloroso quello dell’ex tecnico del Brighton, alla luce dei 25 milioni di euro versati dal Chelsea per la clausola rescissoria andati letteralmente in fumo. Quello di Potter, in ogni caso, non è stato l’unico esonero del fine settimana di Premier League, visto che anche in casa Leicester è arrivato un forte scossone. Dopo la sconfitta di sabato con il Crystal Palace, infatti, il club ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con Brendan Rodgers.

Per cercare di risollevare una classifica che li vede al penultimo posto in campionato, il Leicester – secondo quanto riportato da ‘Football Insider’ – avrebbe pensato ad un’ipotesi clamorosa. I ‘Foxes’ starebbero infatti per allacciare i primi contatti proprio con Graham Potter, tecnico già abituato a lavorare in condizioni particolarmente critiche per cercare di salvare una stagione e tirar fuori il Leicester dalle sabbie mobili della retrocessione.

Premier League, panchine bollenti: rivoluzione per Chelsea e Leicester

Dopo il Tottenham, che con la rescissione di Conte ha deciso momentaneamente di affidare la panchina al vice Stellini, anche Chelsea e Leicester si ritrovano a ricercare una nuova guida.

Per quanto riguarda i ‘Blues’, attualmente l’incarico è stato consegnato nelle mani dello spagnolo Bruno Saltor, stretto collaboratore di Potter prima al Brighton e successivamente al Chelsea. Nel futuro, invece, sono diversi i nomi accostati alla panchina degli inglesi: dal grande sogno Julian Nagelsmann – esonerato di recente dal Bayern Monaco -, passando per Mauricio Pochettino, Luis Enrique e Luciano Spalletti.

Per quanto riguarda invece Potter e l’interesse improvviso nei suoi confronti da parte del Leicester, è ancora presto per capire quali saranno le reali intenzioni del tecnico inglese a poche ore da un addio scottante nella fallimentare esperienza a Londra.