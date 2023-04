Brahim Diaz decisivo: ora il Milan deve decidere il suo futuro

Brahim Diaz, trequartista del Milan di Stefano Pioli, è stato uno dei migliori in campo della sfida dei rossoneri in casa del Napoli: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, a dispetto dei pronostici, ha superato con un risultato incredibile il Napoli capolista di Luciano Spalletti con un clamoroso 0-4. Uno score che ha fatto, fa e farà discutere in queste settimane anche in virtù del fatto che, dopo Pasqua, le due squadre si affronteranno di nuovo in occasione dei quarti di finale di Champions League.

L’antipasto targato Serie A è stato stravinto dal Diavolo che, oltre alle giocate di Leao, ha potuto fare affidamento su un Brahim Diaz in versione deluxe come non sempre lo abbiamo visto nella sua esperienza nella Milano rossonera. Il calciatore spagnolo, in prestito dal Real Madrid, è ormai praticamente giunto al termine del secondo anno di trasferimento a titolo temporaneo e, nella prossima estate di calciomercato, il Milan dovrà decidere cosa fare in merito al riscatto dell’ex Manchester City, fissato sui 22 milioni di euro con un controriscatto in favore delle Merengues di circa 27 milioni nei confronti del Diavolo.

Calciomercato Milan, che cosa faranno i rossoneri con Brahim Diaz

Brahim Diaz, a segno nella serata di ieri, si è dimostrato per l’ennesima volta un giocatore fondamentale nei momenti e nelle gare più delicate del passato recente del Milan. Basti pensare al suo ingresso in campo nel derby dello scorso anno contro l’Inter quando, con un contropiede fulmineo, ha propiziato la rete del pari di Giroud. Avvicinandoci nella linea del tempo invece si può tornare alla vittoria interna contro il Tottenham, dove lo spagnolo è andato a segno.

Tutti segnali di un giocatore che, nelle gare che contano, c’è. Ora il Milan dovrà riflettere considerando anche l’investimento fatto in estate per De Ketelaere, che finora non ha restituito dividendi e l’ottimo adattamento che il giocatore ha avuto a Milano sin dalla prima stagione in rossonero, quella 2020/2021.