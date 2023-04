Stankovic e l’espulsione di Murillo: “Sono stanco. Orgoglioso di quello che sono”

I blucerchiati vengono sconfitti all’Olimpico. Le dichiarazioni del tecnico del club genovese al termine del match

La Sampdoria crolla all’Olimpico dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione di Murillo. Un’espulsione che ha fatto tanto arrabbiare Stankovic.

Il tecnico dei blucerchiati – al termine della partita, intervenendo ai microfoni di DAZN – non ha voluto commentare quanto accaduto dopo il 3 a 0 subito contro la Roma: “Mi è dispiaciuto che siamo rimasti in dieci – ammette Stankovic -. Lo analizzino gli esperti, io posso dire che abbiamo tenuto bene il campo. Sarebbe stato difficile 10 vs 10 immaginate 9 vs 10. Mi sono stancato a commentare gli episodi. Ci rimane il rammarico, i ragazzi mi sono piaciuti ma ormai non si può far nulla. Ora noi pensiamo alla prossima partita, che è molta importante”.

Mourinho ha placato i suoi tifosi per quei cori orrendi – “Volete parlare di quei cori? E’ quello che vi interessa? Non ho capito bene, io sono fiero di essere quello che sono. Ringrazio Mourinho, lui sa che non subisco questo e sono orgoglioso di essere zingaro”.