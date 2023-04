Roma-Sampdoria, Stankovic furioso e l’Olimpico non lo perdona: interviene Mourinho

Atmosfera caldissima in Roma-Sampdoria, Stankovic furioso e l’Olimpico non perdona: prende posizione anche Mourinho

Si scalda l’atmosfera dell’Olimpico nel match tra Roma e Sampdoria. Al 53′ arriva la decisione che cambia la partita, ovvero il secondo giallo a Murillo che lascia la Sampdoria in 10.

Irrati estrae l’ammonizione dopo qualche secondo di riflessione per un fallo su Abraham, facendo scattare definitivamente la furia di Dejan Stankovic. L’allenatore serbo è incontenibile, protesta animatamente con l’arbitro, torna in panchina, agita il giacchetto e non si dà pace. L’Olimpico non lo perdona e comincia a fischiarlo, perché avversario ma soprattutto perché ex Lazio. Non a caso anche nel prepartita, alla lettura delle formazioni, era stato fischiato. Tutto normale. Decisamente sbagliati invece i cori che partono dagli spalti giallorossi nei confronti di Stankovic: oltre ai buu, il ‘sei uno zingaro’ fa scattare anche la reazione di Jose Mourinho. L’allenatore della Roma non gradisce i cori dei romanisti e con il braccio destro allargato verso la sua curva, chiede ai propri tifosi di smettere subito.