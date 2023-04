Scoppia la bomba prima di Napoli-Milan: pagano la clausola

Gli occhi sono puntati sui gioielli del Napoli e ora il Liverpool ha deciso di rompere gli indugi: l’idea stuzzica l’azzurro

Il terzo scudetto in arrivo, i quarti di Champions mai raggiunti prima: l’annata del Napoli è fin qui stata perfetta. Gli azzurri si apprestano ad affrontare questa sera il Milan, il primo di un triplice confronto che potrà ulteriormente far decollare la stagione della squadra di Spalletti.

Confermare la distanza sulle rivali dopo il big match del ‘Maradona’, vorrebbe dire potrebbe concedersi qualche ‘distrazione’ nel caso in cui si faccia strada ancora in Champions. Intanto però c’è da fare i conti con l’infortunio di Osimhen che potrebbe saltare anche l’andata dei quarti in programma a ‘San Siro’ mercoledì 12 aprile. Il nigeriano è uno dei nomi che occuperà poi le cronache del calciomercato: il 9 dei partenopei ha dimostrato di essere un calciatore di altissimo livello ed allora le big europee hanno acceso i radar su di lui, pronte a far pervenire a De Laurentiis offerte faraoniche.

Offerte che non serviranno, almeno per il momento, per Kim Min-Jae, un altro dei gioielli messi in mostra dal Napoli di Spalletti. Nel contratto del coreano è presente una clausola che consente ai club interessati di prendersi il difensore centrale senza trattare con i partenopei. Una possibilità che una società è pronta a sfruttare.

Calciomercato Napoli, Liverpool su Kim: l’apertura

Stando a quanto riferisce ‘footmercato.net’, il Liverpool sarebbe fortemente interessato a Kim che piace anche al Manchester United. I ‘Reds’ hanno bisogno di ristrutturare una squadra che quest’anno ha mostrato diverse crepe e per farlo ha messo gli occhi sul difensore del Napoli.

La stessa fonte afferma che l’entourage del calciatore non sarebbe indifferente alla corte di Jurgen Klopp e c’è la tentazione di dire sì ad una proposta che consentirebbe a Kim di essere titolare quasi inamovibile della compagine inglese. Il tutto mentre il Napoli, come raccontato da Calciomercato.it, sta provando a rivedere il contratto del calciatore e ad alzare la clausola attualmente presente con un adeguamento dell’ingaggio. Un tentativo che finora non è andato a segno considerata la distanza tra l’offerta dei partenopei (non superiore ai 3,5 milioni) e la richiesta degli agenti del coreano (5 milioni circa). E il Liverpool è pronto ad approfittarne.