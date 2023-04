Scintille con il mister, scoppia il caso prima della Juve

Attimi di nervosismo durante Monza-Lazio: Luis Alberto non ricambia il saluto a Maurizio Sarri dopo il cambio

Non avrebbe gradito la sostituzione operata al 71′ Luis Alberto, centrocampista della Lazio che ha lasciato il campo negli ultimi venti minuti della partita sul campo del Monza.

Nonostante il risultato positivo sul campo del Monza, in casa Lazio non manca un pizzico di nervosismo. Nervosismo dettato da Luis Alberto, sostituito al 71′ da Maurizio Sarri che lo ha fatto uscire, facendo entrare al suo posto Basic per i minuti finali della partita allo U-Power Stadium di Monza.

Al 71′, Sarri ha sostituito il centrocampista spagnolo e quest’ultimo non l’avrebbe presa benissimo. Dopo aver lasciato il terreno di gioco, infatti, il calciatore classe ’92 non avrebbe ricambiato il saluto con il tecnico biancoceleste, avvicinatosi per dargli il cinque.

Lazio, Luis Alberto non saluta Sarri dopo il cambio

Dopo il mancato saluto con Sarri, il calciatore biancoceleste avrebbe anche scaraventato a terra i parastinchi, per poi accomodarsi in panchina.

Non solo Luis Alberto: a fine gara Sarri ha richiamato anche Milinkovic Savic, imputandogli di essere in posizione troppo alta nonostante il risultato ormai in cassaforte prima dell’errore clamoroso di Gytkjaer sotto porta. Attimi di nervosismo che porterà Sarri a riflettere, soprattutto in vista della partita di sabato prossimo contro la Juventus.