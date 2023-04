Napoli-Milan, assenza last minute: UFFICIALE, fuori dai convocati

Napoli-Milan, il comunicato del club azzurro ufficializza un’assenza last minute per Spalletti. Ecco i convocati.

Una gara che promette scintille e che funge da anticamera di un trittico che segnerà in maniera importante il mese di aprile. Tutto pronto al “Maradona” per il fischio d’inizio di Napoli-Milan, confronto decisivo soprattutto per i rossoneri, a caccia di punti importanti con cui rivitalizzare la corsa Champions.

Spalletti e Pioli nelle rispettive conferenze stampa di vigilia ci hanno tenuto a sottolineare l’importanza di una gara in cui un ruolo importante dovrebbe essere giocato dalle corsie esterne. Kvara e Leao hanno tutte le carte in regola per salire in cattedra, prendendosi la squadre sulle spalle. Rimanendo in tema esterni, da attenzionare il comunicato diramato dal Napoli che ha ufficializzato l’assenza di Mathias Olivera. Il terzino uruguayano, infatti, è stato fermato dalla lombalgia e non figura tra i convocati di Spalletti. Scontata dunque la presenza dal primo minuto di Mario Rui, con le condizioni di Olivera che comunque andranno monitorate nel corso dei prossimi giorni. Ecco la lista completa diramata da Spalletti:

PORTIERI: Gollini, Marfella, Meret

DIFENSORI: Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani,

CENTROCAMPISTI: Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone