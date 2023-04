La sconfitta in casa costa cara: esonero UFFICIALE

E’ finita l’avventura del tecnico. Il comunicato ufficiale è arrivato in serata. Un fulmine a ciel sereno

E’ costato davvero caro il decimo ko stagionale in campionato. Dopo la sconfitta casalinga, arrivata nella serata di ieri, è arrivato, infatti, l’esonero del tecnico.

Il Chelsea, così, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la separazione da Graham Potter. Il mister, subentrato ad inizio settembre, al posto di Tuchel, che nel frattempo è ripartito dal Bayern Monaco, non è riuscito dunque a concludere la stagione sulla panchina londinese.

Potter lascia il Chelsea, dopo il ko di ieri contro l’Aston Villa, all’undicesimo posto in classifica, a ben 12 punti dal quarto posto. In Champions League, invece, i londinesi sono ancora in corsa per la conquista del titolo