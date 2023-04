Inzaghi e l’Inter avvertite: “Senza Champions una catastrofe”

Le dichiarazioni del calciatore nerazzurro che vuole a tutti i costi giocare nella competizione europea più prestigiosa

Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina e un periodo davvero negativo per l’Inter, André Onana è uno dei pochi calciatori che sta davvero facendo bene con la maglia nerazzurra.

Il portiere, dopo una fase di ‘apprendistato’, come vice Handanovic, si è preso il posto da titolare, diventando un titolarissimo di Simone Inzaghi: “Il mister è venuto a dirmi che prendermi del tempo perché i prossimi anni sarebbero stati i miei – ha ammesso l’ex estremo difensore dell’Ajax, in una lunga intervista concessa a BeIN Sports -. Con il lavoro ho così dimostrato di meritare la possibilità di giocare. Handanovic? Mi ha reso facili le cose, sono felice di averlo come compagno e come capitano. Stare con lui mi ha arricchito”

Come dicevamo, il momento dell’Inter non è per nulla semplice e la corsa alla Champions League si è complicata. Onana non ci pensa proprio a non giocare la competizione europea più importante: “Non andare in Champions sarebbe una catastrofe visti i giocatori che abbiamo. Da quando sono arrivato a Milano ho capito che la rivalità con Milan e Juventus è fortissima, così i tifosi preferiscono che sia il Napoli a vincere lo Scudetto”.

Calciomercato Inter, Onana svela il tentativo del Lione: “Avevo parlato con il presidente”

Tra i tanti temi trattati, Onana ha parlato anche di quanto successo in estate. Il portiere, arrivato in nerazzurro a parametro zero, avrebbe potuto vestire la maglia del Lione:

“Avevo già parlato con Jean-Michel Aulas (presidente del Lione, ndr.) – prosegue Onana -, ma non potevo scegliere il Lione quando si è presentata l’Inter, che per me è di un livello superiore. Ho fatto un’ottima scelta, venendo in Italia anche se non è stato facile dire no al Lione, anche perché Karl Toko-Ekambi, col quale parlavo spesso, mi metteva pressione. All’Inter, però, c’è più possibilità di vincere grandi trofei come la Champions League”.