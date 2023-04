I segreti di Ronaldo: 7 alimenti che non mancano mai nella sua dieta

Cristiano Ronaldo è da sempre un riferimento per la cura del corpo: ecco 7 alimenti che non mancano mai nella sua dieta

Cinque volte Pallone d’Oro e campione-icona degli ultimi vent’anni di calcio: Cristiano Ronaldo, però, è anche un esempio di massima dedizione e di cura maniacale per il proprio corpo.

Ha vinto tutto CR7, ma dietro ad ogni grande giocata sul terreno di gioco c’è una cura ossessiva dei dettagli e un impegno massimo negli allenamenti. Sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista strettamente fisico. Celebri sono i video degli allenamenti del portoghese in palestra, che non deve mai mancare in tutte le case da lui abitate o negli alberghi in cui alloggia. Anche sull’alimentazione, però, la sua attenzione è pressoché totale e gli sgarri non sono mai ammessi: ecco 7 alimenti che non mancano mai nella dieta di Cristiano Ronaldo.

I 7 alimenti che non mancano mai nella dieta di Cristiano Ronaldo

La dieta di Cristiano Ronaldo, da molti anni, è ferrea e controllata nei dettagli: anche questo è uno dei segreti della sua longevità calcistica.

I 7 alimenti che non mancano mai nella dieta di CR7 sono: pollo, pesce, uova, manzo, avocado, olio di cocco e riso nero. Questo lo rivela Giorgio Barone, ex chef privato del campione portoghese. La scelta di comprendere sempre questi alimenti nella dieta di Ronaldo è dovuta al fatto che sono alimenti che favoriscono un veloce dimagrimento.

Gli altri aspetti che vengono curati con grande attenzione da Ronaldo sono quelli relativi all’idratazione e al riposo. Inoltre, anche per quanto riguarda il recupero muscolare CR7 utilizza da molti anni molte tecniche, come la crio-terapia, per garantire un recupero più rapido e completo.