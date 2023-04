HIGHLIGHTS | Wijnaldum apre, El Shaarawy chiude: Mourinho supera l’allievo Stankovic

Finisce il match dell’Olimpico delle 18 con un netto 3-0 per la Roma sulla Sampdoria: Mourinho supera l’allievo Stankovic

Tre punti fondamentali e aggancio all’Inter al terzo posto in classifica. La Roma conquista un successo importantissimo superando una Sampdoria ben messa in campo.

Ad aprire il match è il colpo di testa di Georginio Wijnaldum, che già nel primo tempo aveva sfiorato la rete colpendo il palo. Nel corso della gara le polemiche però non sono mancate. Dopo pochi minuti dall’inizio del match Abraham rischia grosso per un doppio intervento prima su Rincon e poi su Murillo. L’inglese viene ammonito nella seconda circostanza, ma la decisione non è stata gradita dalla panchina doriana. Nel primo tempo la Roma preme forte, ma la Samp è ben disposta e può contare su un ottimo Ravaglia, che risponde sempre presente quando chiamato in causa.

Roma-Sampdoria 3-0: il tabellino

La svolta del match arriva al 52′: Murillo commette fallo su Abraham. Per il colombiano è secondo giallo e rosso: Stankovic è una furia, l’Olimpico si scatena nei confronti del serbo e Mourinho placa i tifosi.

Da lì la gara cambia e dopo quattro minuti Matic imbecca Wijnaldum. Il cross del serbo è perfetto e l’olandese, di testa, firma il vantaggio. Dybala sfiora il raddoppio con un sinistro fuori di nulla, ma lo trova a due minuti dal termine dal dischetto. Sullo stesso asse Matic-Wijnaldum nasce il rigore procurato da Ravaglia e trasformato poi dall’argentino. In pieno recupero chiude i conti El Shaarawy con un gran destro di prima intenzione nell’angolino. Per la Roma tre punti fondamentali che portano i giallorossi ad agganciare l’Inter.

Roma-Sampdoria 3-0

Marcatori: Wijnaldum 56′, Dybala 88′, El Shaarawy 94′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio* 55, Inter e Roma 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Juventus 44**, Bologna* e Fiorentina 40*, Udinese* 38, Torino 37, Sassuolo 36, Monza* 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana* 28, Spezia* 25, Verona 19*, Sampdoria* 15, Cremonese 13*

*una partita in più

** 15 punti di penalizzazione