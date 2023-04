E’ la prima richiesta del nuovo allenatore: Milan e Juventus beffate

Thomas Tuchel, nuovo allenatore del Bayern Monaco, avrebbe messo nel mirino Mateo Kovacic, centrocampista obiettivo anche della Juventus e del Milan

E’ tempo di cambiamenti in casa Bayern Monaco, in un momento molto delicato per il club bavarese che, fra coppe e campionato, si gioca tutta la sua stagione.

La squadra tedesca infatti ha cambiato guida tecnica durante la sosta passando dal giovane Julian Nagelsmann al più esperto Thomas Tuchel, che aveva iniziato la stagione con il Chelsea e che, con i Blues, ha trionfato in Champions League nel 2021 contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il vento sembra essere cambiato anche in sede di calciomercato. Secondo infatti quanto riportato da alcuni media inglesi, il Bayern Monaco, con Tuchel a guidare le fila, avrebbe messo nel mirino per la prossima estate il profilo di Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea e fedelissimo proprio dell’ex allenatore del PSG. Il giocatore croato, protagonista anche al Mondiale dove la sua nazionale ha raggiunto la semifinale contro l’Argentina, ha un valore di circa 40 milioni di euro, ma un contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe anticipare la sua partenza già in questa estate di trasferimenti.

Calciomercato, il Bayern su Kovacic e le italiane tremano

La volontà da parte del Bayern Monaco di puntare forte sul profilo di Mateo Kovacic potrebbe portare un po’ di sconforto anche nei top club italiani, in particolare in casa Juventus e Milan.

I bianconeri e i rossoneri infatti, negli ultimi mesi, sono stati più volte accostati al profilo del centrocampista croato visto il suo contratto a breve scadenza, ma l’ingresso in campo di una super-potenza come il Bayern Monaco e, soprattutto, la presenza di Tuchel, potrebbero portare il Chelsea e Kovacic ad optare per l’opzione bavarese.