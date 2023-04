Come cambia anche in Champions: poi Spalletti vuota il sacco su Maldini

Batosta pesante per il Napoli di Luciano Spalletti che ha perso in casa al rientro dalla sosta contro il Milan per 0-4. L’analisi dell’allenatore azzurro

Ko pesante nel punteggio e dal punto di vista della prestazione per il Napoli, che è andato al tappetto per 0-4 in casa contro il Milan, avversario che presto gli azzurri affronteranno anche in Champions League.

Spalletti ai microfoni di ‘Dazn’ ha quindi analizzato il tenore del ko: “Troppo severo? No perchè il Milan ha fatto una grande prestazione ed ha sfruttato tutto ciò che abbiamo concesso. Abbiamo fatto una prova sotto il nostro livello. Sul 2-0 abbiamo lasciato spazi che hanno sfruttato. Fatica all’inizio nell’andare a far circolare la palla come sappiamo. Spesso abbiamo provato a forzare. Abbiamo spesso lasciato spazio tra le linee dove sono bravi ad andare ad interpretarli. Hanno trovato l’uomo in mezzo che ha puntato la linea difensiva, nel fare uomo contro uomo non ci siamo ben divisi le loro posizioni e non abbiamo scalato bene davanti”.

Sulla stanchezza invece: “Ci sta che l’abbia influenzato, tanti calciatori hanno a cuore le sorti della nazionale. Dipende poi dalle partite, dai viaggi, tornano un po’ stanchi. Anche al Milan è successo. Un po’ ha influito, un po’ è stata la grande prestazione del Milan”.

Napoli-Milan, Spalletti: dalla Champions alla lite con Maldini

Il tecnico azzurro ha quindi ridimensionato anche le aspettative sulla Champions League: “Cambia che ora ci sarà qualcun altro che dice che non siamo avvantaggiati da questo sorteggio per il prossimo turno di Champions”.

Una situazione che Spalletti sottolinea ancora: “Sembrava che ci fosse toccata una squadra facile da mettere sotto. Non è così. Hanno passato un momento particolare, ma sappiamo che il faro della Champions rimette a posto sempre tutto”.

Spalletti quindi conclude spiegando la lite con Maldini: “Non è successo niente. Rientravo e chiedevo dell’ammonizione di Lobotka all’arbitro. Paolo è passato come dire ‘ti lamenti sempre’. La panchina era tutta seduta. Come l’anno scorso, casomai Pioli è stato richiamato dal direttore di gara. Mi parlava sopra e non mi è piaciuto, gliel’ho detto e ha reagito un po’ male. Da parte mia è tutto a posto, anzi mi è dispiaciuto. È Paolo Maldini”.