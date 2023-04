Allarme Chiesa: il piano della Juventus per recuperarlo

Chiesa sente ancora dolore e si accende l’allarme: ora la Juventus studia un piano di recupero per rimetterlo a disposizione di Allegri

Il 2023 doveva essere l’anno del grande rientro di Federico Chiesa, ma il recupero dal brutto infortunio subito contro la Roma sta procedendo a rilento. Anche ieri sera, contro il Verona, l’ex Fiorentina non è stato convocato per motivi precauzionali.

La situazione relativa al figlio d’arte si starebbe facendo sempre più nebulosa. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, alla vigilia della sfida di campionato ci sarebbe stata una discussione piuttosto accesa tra i preparatori bianconeri e Federico Chiesa. L’oggetto del contendere sarebbe stato il ginocchio destro, con lo staff che chiedeva al giocatore di forzare un po’ di più e il numero ‘7’ che ribadiva di sentire ancora dolore. Per questo motivo, sempre secondo la rosea, lo staff medico della Juve vorrebbe effettuare un’artroscopia a fibra ottica per capire al meglio quale sia la condizione del ginocchio destro.

Federico Chiesa sente ancora dolore: la Juventus ha un piano di recupero

In casa Juventus la preoccupazione non è ancora ai massimi livelli per quanto riguarda la situazione di Federico Chiesa ed il piano d’azione per le prossime settimane appare piuttosto chiaro.

Nei prossimi giorni, a cominciare da oggi, lo staff bianconero proverà a vedere come risponderà il ginocchio destro del figlio d’arte ad un aumento dei ritmi di allenamento. Quello che è certo è che la tendinite non è ancora sparita del tutto, nonostante sia migliorata rispetto alle scorse settimane, ma quel fastidio non rende tranquillo Chiesa.

La decisione di lasciarlo in tribuna contro il Verona è stata precauzionale e dovuta proprio al fatto che il giocatore sente ancora del fastidio. Dall’allenamento odierno e da quello di domani, invece, la staff medico riuscirà a comprendere se Federico Chiesa potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri già per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter in programma martedì sera all’Allianz Stadium.