Vlahovic invocato in diretta, Allegri già sulla graticola

La scelta di lasciare fuori Vlahovic in Juventus-Verona fa imbestialire i tifosi della Juventus, critiche furiose sul tecnico

Grande occasione per la Juventus, stasera, per provare ad accorciare ulteriormente sulla zona Champions contro il Verona. Ma il match per i bianconeri non è semplice, gli scaligeri rispondono colpo su colpo con coraggio e tengono botta. All’intervallo, punteggio ancora in parità.

Fa discutere soprattutto la formazione scelta da Allegri, che ha optato per il turnover preventivo in vista dei numerosi impegni che seguiranno in un mese di aprile densissimo. La decisione più contestata è quella di lasciare Vlahovic in panchina, con la coppia Kean-Milik davanti, uno al rientro dalla squalifica e l’altro dall’infortunio. Ma entrambi combinano poco, anche perché poco assistiti dal resto della squadra, cui mancano anche gli sprint di Rabiot e Kostic e la fantasia di Di Maria.

Juventus, Allegri bersagliato sul web: tutti vogliono Vlahovic, il tecnico sotto assedio

Ed è così che sui social, come spesso accade, l’allenatore livornese finisce sotto accusa. Si chiedono all’intervallo cambi immediati per invertire l’inerzia di una gara che si sta trascinando in maniera non consona alle aspettative.

Le critiche in numerosi messaggi non mancano al tecnico, l’incoraggiamento per Vlahovic è evidente: buona parte della tifoseria non lo ha ‘scaricato’ e crede in lui.

Vlahovic fa tre gol in due partite in Nazionale e ovviamente lui fa giocare Milik ! Allegri Masterclass! — Luciano Siri (@LucianoSiri68) April 1, 2023

Kostic e Vlahovic, velocemente… Grazie! — Valentina Alduini (@90Valla) April 1, 2023

Perché Vlahovic non è in campo ?#JuveVerona — Sergio (@SergioFiscion) April 1, 2023

Kean ha perso tutti i contrasti, Milik gioca quasi dietro Locatelli. Poi però criticate Vlahovic #JuventusVerona #Juve — Andrea Albertini (@albysss3) April 1, 2023

come giochiamo bene senza Vlahovic che ci rovina le trame di gioco… — EL PATRON 🤴🏻 (@elpatron0_) April 1, 2023