Nuovo dribbling di Palladino, l’Inter però è avvertita: “Ce lo teniamo stretto”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio

Torna il campionato dopo la sosta per le Nazionali, con il Monza di Raffaele Palladino che ospita la Lazio seconda in classifica nel match di domenica pomeriggio all’U-Power Stadium. Sarà la 100° partita dell’Era Berlusconi e Fininvest, che farà registrare anche il record di spettatori nella storia del club brianzolo (attese 14.200 presenze).

L’obiettivo salvezza è a portata di mano per il Monza, con Palladino che cerca però un’ulteriore salto nel cammino fin qui estremamente positivo della formazione biancorossa: “Rispetto alla partita d’andata siamo cresciuti e maturati, abbiamo fatto un bellissimo percorso di crescita. Abbiamo lavorato bene durante la sosta, i ragazzi sono carichi. Questa squadra ha un carattere grandioso, che cerca sempre di giocarsela con tutte, anche con le grandi che sulla carta hanno una rosa superiore alla nostra. Mi piacerebbe però fare uno step ulteriore in questa ultima parte di stagione, saranno due mesi fondamentali“, le parole alla vigilia in conferenza stampa dell’allenatore del Monza. Palladino prosegue: “Mancano ancora undici gare, sappiamo di affrontare una grande squadra e che sta vivendo un momento di ottima forma. Speriamo di trovarli non al 100%, non abbiamo nulla da perdere. Sarri è un maestro del calcio, c’è sempre da studiare e imparare. Nei miei quattro anni qui al Monza è stato bellissimo vedere la crescita che ha avuto questa società. Non dobbiamo però fermarci perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi”.

Monza, Palladino sul rinnovo e Izzo: “Adesso sono concentrato sul presente”

Palladino è in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma per il momento è bandita la parola ‘rinnovo’ dalle parti di Monzello. Il giovane allenatore si concentra soltanto sull’attualità e rinvia ogni discorso per la costruzione del Monza che verrà.

Dopo le parole di Galliani anche Palladino è in pressing per la conferma di Izzo in Brianza, con il giocatore di proprietà del Torino che domani causa squalifica sarà uno degli assenti illustri del match insieme a capitan Pessina. Izzo sta disputando un ottimo campionato con la maglia biancorossa ed è entrato anche nei radar dell’Inter per il mercato estivo. “Non posso parlare della prossima stagione perché sono super concentrato sul presente. Izzo per adesso ce lo godiamo noi, è un giocatore importantissimo e ce lo teniamo stretto. Ne parleranno Monza e Torino e vedremo cosa succederà – la risposta di Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Pessina come Izzo ci mancherà tantissimo domani, però la forza di questa squadra è il gruppo. Chiunque li sostituirà, ne sono sicuro, farà una grandissima partita”. L’allenatore biancorosso sarà comunque in emergenza nel reparto difensivo, viste le condizionali non ottimali di Marlon, Antov e Caldirola: “Hanno dei fastidi, abbiamo avuto tante defezioni in settimana. In compenso abbiamo recuperato Rovella che è tornano in gruppo”.