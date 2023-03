Tra Lazio e mercato, Galliani scaramantico: “Palladino? Ne riparleremo”

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, a margine dell’incontro tenuto dall’Assemblea della Lega Serie A

Adriano Galliani non ne perde mai una. Anzi, la sua presenza irradia sempre di calore e cordialità l’atmosfera. Anche di quelle atmosfere tese, percepibili sui volti dei tanti dirigenti che questa mattina sono stati accolti dagli uscieri dell’Hotel Gallia di Milano per partecipare all’Assemblea della Lega Serie A.

In prima battuta, qualche istante prima di superare la porta scorrevole dell’ingresso, l’amministratore delegato del Monza aveva lanciato una simpatica frecciatina al collega Claudio Lotito suggerendogli di augurarsi che la Lazio possa perdere la partita proprio contro i brianzoli, in programma domenica pomeriggio. Al termine dell’incontro, però, Galliani ha messo da parte brio e simpatia per concentrarsi soprattutto sulla questione mercato.

Galliani tra sorrisi e determinazione: “Vogliamo trattenere Izzo”

“No, non ho discusso mica con Lotito. Quello di prima era uno scherzo“, sorride il dirigente. “Riguardo a Izzo, è chiaro che Cairo faccia bene a dire che sta facendo un buon campionato. È nel suo interesse perché il Torino è proprietaria del cartellino del giocatore“, aggiunge poi Galliani lasciando intendere che come logico pensare, il presidente dei granata stia portando acqua al proprio mulino. “Ciononostante, posso ammettere che Izzo sta facendo bene per davvero e faremo ciò che è in nostro potere per trattenerlo anche in futuro“, ha poi aggiunto con determinazione.

Lo stesso potrebbe valere anche per Sensi, ma Galliani si dice scaramantico e preferisce non andare troppo avanti con la fantasia: “Tornerò sul discorso mercato soltanto quando avremo la salvezza in pugno. Oggi non l’abbiamo ancora raggiunta, quindi ne riparleremo“, ha sottolineato. “Riparleremo anche di Palladino“, ha poi concluso l’amministratore delegato prima di chiudere lo sportello dell’auto con la quale si è poi allontanato dalla zona d’interesse mediatico.