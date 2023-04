Mourinho ‘tradito’ dall’ex: pagano la clausola di Dybala

Un nuovo club è pronto ad insidiare la Roma per strappare la prossima estate il talento argentino

Quasi ‘snobbato’ appena un anno fa da numerosi top club probabilmente per lo storico dei suoi infortuni, a Paulo Dybala sono bastati pochi mesi per cancellare ogni dubbio su quello che è sempre stato il suo talento. Qualità che la maglia della Roma ha saputo esaltare in questa stagione, permettendogli di balzare sul tetto del mondo con la Selezione Argentina.

Corteggiato in lungo e largo dell’Inter dopo essere andato in scadenza di contratto dalla Juventus ed essere stato letteralmente scaricato dai bianconeri, Dybala alla fine si è lasciato attrarre dal fascino seduttivo di un grande allenatore come José Mourinho. La presenza dello ‘Special One’ nella Capitale, come più volte ammesso dallo stesso attaccante, è stata decisiva ai fini del trasferimento nella formazione giallorossa.

Sul suo contratto con la Roma, però, continua a far discutere una formula inserita la scorsa estate al momento della firma. Si tratta di una doppia clausola rescissoria, da 20 milioni di euro per i club italiani e 12 per quelli appartenenti a federazioni straniere. A questo proposito, come riferito in Spagna da ‘Don Diario’, sulla Joya sarebbe improvvisamente esploso l’interesse di un grande club come il Real Madrid pronto a strapparlo all’ex Mourinho.

Calciomercato Roma, il Real Madrid pronto a pagare la clausola di Dybala

Un colpo basso a tutti gli effetti da parte di Florentino Perez, legato infatti al tecnico portoghese da una lunga amicizia.

A rendere concrete le possibilità di un trasferimento di Paulo Dybala in Spagna, oltre ad un costo particolarmente accessibile della clausola rescissoria per un club come il Real Madrid, sarebbe la spinta di Carlo Ancelotti stregato dalle qualità mostrate soprattutto nell’ultima stagione dal fantasista argentino.

Ad incidere sui possibili scenari che riguardano il futuro dell’ex Juve, sarà dunque il futuro del tecnico italiano alla guida dei ‘blancos’. Al termine della stagione, infatti, non è escluso che Ancelotti possa ‘rompere’ il contratto con il Real e andar via con un anno d’anticipo per accettare la corte serrata della Federazione Brasiliana che lo vorrebbe alla guida della ‘Seleção’.