Milano-Barcellona bollente: sei giocatori nell’affare

Inter e Barcellona in contatto per il possibile scambio che può sistemare qualche conto: da Umtiti a Jordi Alba, quanti nomi per Brozovic

Gli scambi come fonte importante di movimentazione del calciomercato. Le ultime sessioni sono state chiare, andando nella direzione generale del risparmio, almeno sui cartellini, con parametri zero, prestiti condizionati e ovviamente scambi. In casa Barcellona, dopo il fallimento europeo tra l’eliminazione dalla Champions per mano dell’Inter e dall’Europa League per quella dello United, si pensa alle prossime mosse.

Tra i pensieri principali c’è ovviamente il ritorno di Lionel Messi. Il vicepresidente blaugrana ha confermato i contatti, in dirigenza sembra respirarsi un clima di fiducia, anche se servirà anche e soprattutto un passo importante dell’argentino. Ma l’attesa sul rinnovo col PSG fa pensare a quella direzione. Intanto il Barcellona resta una società in difficoltà, che non può permettersi voli pindarici soprattutto sui cartellini. Per questo tra i fari della dirigenza c’è quello degli scambi. La rosa dei catalani ha parecchi giocatori, contando anche chi rientrerà in estate dai rispettivi prestiti. Il ds Alemany ha già annunciato che non si potranno fare grandi colpi e anzi bisognerà cedere: in Spagna riportano che nel mirino ci sono degli scambi da offrire ad Atletico Madrid e Inter.

Inter-Barcellona pronti all’affare: scambio per Brozovic, cinque nomi per lo cambio

Il Barcellona punterà a monetizzare e utilizzare come pedine di scambio i giocatori che non sono nel progetto. E non sono pochi. Come riporta ‘Sport’, i blaugrana hanno allacciato i contatti già da gennaio visto l’interesse dei nerazzurri per Kessie. L’ivoriano, a quanto si legge, resterà al Camp Nou ma in ogni caso l’Inter potrebbe essere interessata ad altri giocatori.

I calciatori in questione sarebbero Umtiti, Nico, Eric Garcia e Ferran Torres, con Marotta che starebbe facendo un pensierino soprattutto su Jordi Alba. Difficile però pensare, scrivono in Spagna, a questo trasferimento anche perché l’Inter non ha intenzione di spendere soldi per i cartellini. Ma vorrebbe muoversi per scambi, un po’ come il Barcellona, con Brozovic tra i principali indiziati a partire. E sulla carta si tratta di giocatori potenzialmente interessanti per entrambe le compagini. Con l’Atletico Madrid, invece, il Barcellona sta parlando di Yannick Carrasco, su cui i catalani hanno già un’opzione a 15 milioni. Ma, come detto, gli azulgrana non può sborsare cifre per i cartellini e quindi lo prenderebbe solo se a parametro zero o attraverso scambi.

I colchoneros avevano pensato a Dest in passato e non gli dispiacerebbe neanche Ferran Torres, valutato però abbastanza. Poi certo, c’è bisogno che tutti i giocatori accettino le rispettive destinazione proposte. Non un dettaglio. Resta il fatto che il Barcellona mira prima di tutto a cedere e incassare cash in maniera diretta. Gli scambi sarebbero un’alternativa. Discorso simile per l’Inter, che secondo il quotidiano spagnolo tra tutti i nomi potrebbe essere interessata soprattutto a Umtiti, ora al Lecce.