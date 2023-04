Lukaku avverte Inzaghi e la dirigenza: cosa ha detto Big Rom

Romelu Lukaku va verso una maglia da titolare con la Fiorentina, intanto ha mandato due messaggio: uno a Inzaghi, l’altro alla società

L’Inter torna in campo oggi contro la Fiorentina in una sfida complicatissima a San Siro. La truppa di Inzaghi non può più sbagliare, questo è appurato. Di sconfitte ne ha collezionate già abbastanza e c’è una Champions da raggiungere, oltre che da provare addirittura a vincere con un po’ di fortuna.

Intanto il primo ostacolo di questo mese di aprile è di colore viola, la squadra di Italiano ha ritrovato verve anche e soprattutto grazie al cammino in Conference League. La Fiorentina è ostica, ha diversi uomini in ottima forma e non sarà serata semplice. L’Inter ci proverà verosimilmente con Romelu Lukaku come centravanti titolare. Inzaghi ha bisogno di testare le risposte del belga in questo momento totalmente decisivo della stagione. Averlo a determinate condizioni diventa fondamentale, per i nerazzurri, ma anche per lo stesso calciatore. Che vuole assolutamente dimostrare a tutto l’ambiente di poter essere il faro che guiderà l’Inter a grandi soddisfazioni. Sente di poter giocare di più, essere decisivo rimanendo in campo per la partita intera senza essere sostituito. “Vedrete che alla fine resterò”, diceva a qualcuno all’interno di Appiano, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

Lukaku, messaggio a Inzaghi e alla società. E del Chelsea non ne vuole più sapere

Lukaku è fiducioso e ha l’unico obiettivo di restare all’Inter. È il suo momento, soprattutto dopo le reti anche in nazionale. Ora sente bisogno di avere continuità per arrivare al top della forma ed essere nuovamente decisivo. Sta scalpitando, mandando un messaggio a Inzaghi ma anche alla società.

La dirigenza nerazzurra sta riflettendo sul futuro di Lukaku, se provare un altro prestito oppure chiudere il capitolo. Come ha fatto lo stesso attaccante con il Chelsea, con cui non vuole più avere niente a che fare così come con la Premier League. Big Rom si mette a disposizione dell’Inter, vuole sprintare anche e soprattutto per convincere l’Inter che nel frattempo sta sondando diversi nomi per l’attacco: Retegui, Firmino, Aubameyang, Scamacca. Lukaku però ha tutta l’intenzione di metterli in fila e tenerli alle sue spalle.