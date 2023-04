Inzaghi subito via dall’Inter: la richiesta ‘ufficiale’ è una sentenza

L’Inter si è resa protagonista di un’altra prova deludente contro la Fiorentina: una bufera si è abbattuta su Simone Inzaghi, decisione presa

Terzo ko di fila in Serie A, il decimo in totale in campionato. Così non ci siamo. La sosta non è servita molto all’Inter targata Simone Inzaghi, che pure oggi contro la Fiorentina non ha giocato una buona partita, anzi. Tantissime le occasioni da gol capitate sui piedi delle pedine nerazzurre, che però hanno sprecato parecchio sotto porta.

A dimostrazione di come la squadra sia in confusione e non abbia ancora superato il ko subito dalla Juventus fra le mura di San Siro. Troppa poca cattiveria dalla trequarti in avanti, con la Fiorentina che ne ha approfittato siglato il vantaggio a firma Jack Bonaventura. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, il centrocampista della ‘Viola’ ha sbloccato la contesa. Corner di Biraghi per il colpo di testa di Cabral, che gira sul secondo palo trovando la grande risposta di Onana. Sulla ribattuta, però, il numero 5 anticipa tutti e infila di testa la sfera.

Inter-Fiorentina, i tifosi vogliono l’esonero immediato di Inzaghi

Inevitabilmente, questa partita deludente riaccende le critiche nei confronti di mister Inzaghi. Il tecnico piacentino sembra non avere il pieno controllo della situazione e la sua gestione non convince la maggior parte dei tifosi nerazzurri.

Tant’è che in molti si sono fiondati sui social nel corso del match, riempiendo di critiche l’allenatore ex Lazio. In parecchi vorrebbero il suo esonero immediato e c’è anche una chiara richiesta di dimissioni. Di seguito vi proponiamo alcuni commenti su Twitter.

Gol della Fiorentina. Dopo 4 gol sbagliati ecco il gol subito.

P.S. : Inzaghi dai le dimissioni perché non è possibile lavorare con una banda di rimbambiti come questa.#InterFiorentina — Emme (@Emme__1908) April 1, 2023

Chiedo ufficialmente ad Inzaghi al di là di come finirà di dimettersi cortesemente. #InterFiorentina — Lorenzo Turreni (@LTurreni) April 1, 2023

Niè il campionato non è roba per circonvallazione Inzaghi #InterFiorentina — 𝐶𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 (@cliexit_) April 1, 2023

L’occasione più clamorosa ce l’hanno avuta loro ma noi ci siamo mangiati 2/3 gol Inzaghi deve veramente imparare a lavorare sul tiro — Johan (@_gyomei__) April 1, 2023

ma Inzaghi non si vergogna? — Belo 🫡 (@belottiano) April 1, 2023

Chi difende Inzaghi odia l’Inter comunque — Claudio (@Claudio4_) April 1, 2023

È tutta colpa di Inzaghi se ci mangiamo il mondo, esoneratelo — A t t A 🇮🇹 (@atta1908) April 1, 2023

Esonerate subito Inzaghi e chiamate un esorcista. — Deliux1⃣9 ”Finto Interista” (@deliux9) April 1, 2023

Fosse per me esonererei Inzaghi subito. Un miracolato quarto di Champions non ti porta nulla se in campionato finisci fuori dalle prime 4,e noi finiremo fuori dalle prime 4.Stringi i ranghi queste ultime partite in campionato e la Champions te la vivi come viene#InterFiorentina — Matz (@montematz) April 1, 2023

È indifendibile il signor inzaghi con questi cambi purtroppo conferma di esser davvero ottuso e in confusione . Solo 352 — Gianfry Molinini (@GianfryMolinini) April 1, 2023