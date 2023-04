HIGHLIGHTS | Lukaku sbaglia, Bonaventura no: a San Siro passa la Fiorentina

La Fiorentina batte l’Inter ed espugna San Siro nel secondo anticipo della 28esima giornata: al Meazza la decide Bonaventura

Sprecona l’Inter che si fa battere dalla Fiorentina tra le mura amiche: sbaglia tanto Lukaku, non sbaglia invece il viola Bonaventura che decide il match.

La partita è subito bella, si gioca su ritmi alti, anzi altissimi, con occasioni da ambo le parti. Ci provano prima gli ospiti con Ikoné e Bonaventura, poi inizia il festival dell’errore nerazzurro, con Lukaku a sprecare una lunga serie di occasioni. Al 13′, però, Onana deve intervenire sulla conclusione al volo di Castrovilli, riuscendo a salvare il risultato. Poi Mkhitaryan sgasa verso la porta, salta Dodò e Igor, trovando però la chiusura di Terracciano in uscita bassa. Poi due chance per Lukaku che prima arriva in ritardo sul suggerimento di Dumfries, poi spreca una ripartenza cincischiando troppo con la sfera tra i piedi. Nel finale di primo tempo tripla occasione per gli ospiti che sfiorano il gol con Martinez Quarta, Mandragora ed Ikoné, chiudendo il primo tempo sullo 0-0.

Nella ripresa i ritmi restano alti e Lukaku continua a sbagliare: clamoroso l’errore al 49′, quando il belga cicca la conclusione su un traversone perfetto di Bastoni, non riuscendo a spingere il pallone in porta a due passi dalla linea. Gol fallito, gol subito: passano pochi minuti e Bonaventura sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Biraghi. L’ex Atalanta sfiora anche il raddoppio, ma l’Inter può recriminare per il palo colpito da Barella al 59′. Non è finita qui: la squadra di Inzaghi continua a costruire e va più volte vicina al pari. Al 65′ Terracciano dice ‘no’ a Dumfries arrivato a tu per tu col portiere viola che si oppone anche a Bellanova, servito in area piccola proprio dall’olandese. Nel finale i nerazzurri cercano l’assalto al pareggio, ma senza risultati, anzi. In pieno recupero Cabral sfiora il raddoppio di testa su cross di Dodò e al triplice fischio festeggia la Fiorentina.

Inter-Fiorentina: highlights, tabellino e classifica

INTER-FIORENTINA 0-1

53′ Bonaventura

La classifica: Napoli 71, Lazio 52, Inter 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Roma 47, Juventus 41**, Fiorentina 40*, Udinese 38, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13*

*una partita in più

** 15 punti di penalizzazione