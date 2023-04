“Un disastro totale”, tifosi nerazzurri su tutte le furie

Critiche a Correa e Lukaku durante Inter – Fiorentina: i due attaccanti nel mirino dei tifosi nerazzurri nella prima frazione di gioco

Risultato bloccato al ‘Meazza’ dove Inter e Fiorentina non sono ancora riuscite a trovare la via del gol. Eppure le occasioni non sono mancate, in particolar modo sui piedi di Romelu Lukaku.

Uno spreca, l’altro quasi si nasconde. Queste le critiche mosse via social a Romelu Lukaku e Joaquín Correa, attaccanti dell’Inter scelti da Simone Inzaghi per provare a scardinare la difesa della Fiorentina nel secondo anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Se Lukaku sbaglia 5 gol a partita non è colpa di Inzaghi. #InterFiorentina — iParretta (@IParretta) April 1, 2023

Lukaku non riuscirebbe a segnare nemmeno tirando dalla linea di porta senza portiere…è imbarazzante quanto Correa, stop a seguire a 10mt e recupero di Castrovilli mentre era “lanciato” verso la porta… — Giorgio Banfi (@giorgiobanfi) April 1, 2023

Lukaku che non tira in porta nemmeno sotto tortura — Daniela Manetti💛❤️ (@DanielaManetti) April 1, 2023

Sui social, durante il primo tempo della partita, sono arrivate moltissime critiche ai due attaccanti nerazzurri, incapaci di sbloccare il risultato. L’attaccante belga ha avuto diverse occasioni in ripartenza, senza però riuscire a sfruttarle. L’ex Lazio, invece, è stato quasi un oggetto sconosciuto nella prima frazione di gioco.

Tre, in particolar modo, le occasioni sprecate da Lukaku, tutte tra il 24′ ed il 30′ di gioco. Nella prima occasione, su una grande palla di Dumfries, il centravanti belga non arriva in tempo sul pallone.

Quando entra Correa? — lucadj2015 (@lucadj2015) April 1, 2023

il problema è che da correa ci si aspettava ma barella… — il simeoniano (@AleInter910) April 1, 2023

Poi l’ex Chelsea deve concludere al termine di una perfetta ripartenza, ma cincischia col pallone tra i piedi facendo sfumare l’occasione. Alla mezz’ora, è Castrovilli a frenare il numero 90 nerazzurro.