DIRETTA Serie A, Inter-Fiorentina 0-0 | Mkhitaryan ad un passo dal gol! LIVE

Dopo la pausa per le Nazionali, torna in campo anche l’Inter e, per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, ospita la Fiorentina

Anche l’Inter torna in campo, dopo la sosta per gli impegni delle varie Nazionali: per la ventottesima giornata del campionato, a Milano arriva la lanciatissima Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, deve fare a meno di Hakan Calhanoglu, fermo per infortunio dopo il problema muscolare patito con la Nazionale turca: si cercherà in tutti i modi di recuperarlo per l’andata dei quarti di finale della Champions League, in programma il prossimo 11 aprile a Lisbona. I meneghini arrivano all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive, l’ultime nel discusso derby d’Italia giocato contro la Juventus e deciso dalla contestatissima rete di Filip Kostic. Di contro, i viola sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, la più recente contro il Lecce di Marco Baroni, che gli hanno consentito di rilanciarsi in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All.: Simone Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martineza Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Saponara. All.: Vincenzo Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Atalanta* 48, Roma 47, Juventus** 41, Udinese 38, Fiorentina 37, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese* 13.

*Una partita in più

**Quindici punti di penalizzazione