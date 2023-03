Doccia gelata per Inzaghi: Calhanoglu salta la Juve e non solo

Arrivano le attese notizie sulle condizioni di Hakan Calhanoglu: problemi per l’Inter e per Inzaghi, le ultime sull’assenza del turco

Come previsto, stamani erano attese notizie sullo stato di salute di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter aveva riportato un infortunio con la sua nazionale, uscendo dal campo prima della fine del primo tempo in Turchia-Croazia toccandosi la coscia. E gli aggiornamenti che arrivano dallo staff medico dei nerazzurri non sono incoraggianti.

Dal comunicato ufficiale emesso dopo le visite di questa mattina infatti apprendiamo che il giocatore ha riportato una “distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra“. Si aggiunge inoltre che “le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Certa dunque l’assenza non soltanto sabato in campionato contro la Fiorentina ma anche martedì in occasione della semifinale di andata contro la Juventus in Coppa Italia, e le incognite permangono a questo punto anche per gli impegni successivi in rapida sequenza.

L’11 e il 19 aprile l’Inter scenderà in campo per il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Ipotizzando una prognosi compresa tra i 15 e i 20 giorni, per questa specifica tipologia di infortunio, sembra da escludere a questo punto la sua presenza anche per il match d’andata in Portogallo al ‘Da Luz’ di Lisbona, da capire se il turco riuscirà a farcela per la gara di ritorno a San Siro.

Inzaghi, a questo punto, dovrà necessariamente affidarsi a Marcelo Brozovic in cabina di regia per sopperire all’assenza del turco. Possibile staffetta con Asllani a gara in corso per gestire le energie e con l’albanese che potrebbe partire da titolare contro Salernitana (7 aprile) e Monza (15 aprile).