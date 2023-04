Cessione Retegui, annuncio UFFICIALE: ecco la data

Il bomber italo-argentino lanciato da Roberto Mancini in Nazionale è pronto a sbarcare in Europa tra pochi mesi

L’attaccante di moda della Nazionale Italiana è pronto a fare il grande salto. Mateo Retegui, l’oriundo ‘scoperto’ da Roberto Mancini, è pronto a lasciare il calcio argentino per approdare in Europa. Sull’attaccante è già piombato l’interesse di numerosi top club, pronti a scommettere sul suo fiuto del gol.

In Italia, ad esempio, il calciatore di proprietà del Boca Juniors in prestito al Tigre è stato accostato ad Inter, Milan, Lazio e Atalanta. In ogni caso, nei suoi confronti non mancano i sondaggi da Inghilterra, Germania e Francia. Del suo futuro nelle scorse ore ha parlato proprio il presidente del Tigre, Ezequiel Melaraña, il quale ha rivelato la data della possibile cessione del centravanti.

Intervistato sulle pagine di ‘Tyc Sports’, il numero uno del club argentino ha aperto all’addio di Retegui in vista della prossima estate a fronte dei numerosi sondaggi ricevuti da mezza Europa. Queste le sue parole: “Tutto lascia pensare che Retegui verrà ceduto a giugno. Ci sono diversi club interessati in Europa. Una volta chiusa l’operazione con il Boca compreremo il 50% del suo cartellino e saremo soci nell’operazione”.

Calciomercato Inter, annunciata la cessione di Retegui in estate

Come spiegato dal presidente Melaraña, il Tigre avrà la possibilità di riscattare la metà del cartellino dell’attaccante dal Boca Juniors versando 2,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda il suo valore sul mercato, invece, Retegui viene attualmente quotato sugli 8 milioni di euro da ‘Transfermartk’, anche se l’impressione è che verrà ceduto sui 10/15 milioni al miglior offerente.

A tal proposito, ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play, nei giorni scorsi Fabio Santini aveva rivelato un importante retroscena di mercato, svelando le mosse effettuate dall’Inter nei suoi confronti nei mesi scorsi: “Nel 2022 aveva già avuto delle offerte da diverse squadre europee. Il papà però, che è il suo manager, ha frenato le trattative perché era in contatto con Zanetti che gli ha assicurato il suo acquisto. L’Inter lo prenderà al posto di Lukaku di cui non riscatterà il prestito, lasciandolo tornare al Chelsea”.