Retegui arriva in Serie A, e su Vlahovic: “La società ha già deciso”

La sosta per le nazionali rappresenta anche un buon momento per tirare le somme in vista della prossima sessione di calciomercato. È quanto abbiamo fatto col giornalista Fabio Santini

La sosta ha portato in dote una sconfitta ed una vittoria poco spettacolare per l’Italia di Roberto Mancini, che porta a casa tre punti e il primo impatto positivo di Retegui, ma anche qualche dubbio di troppo.

Proprio a partire dalle sorti della Nazionale è intervenuto il giornalista Fabio Santini in diretta Twitch su TvPlay: “La Nazionale non trasmette emozioni è pietosa, triste, noiosa, involuta e un centrocampo che non esiste. Mancini bisogna che corra ai ripari, ha già dato segnali politici alla federazione ma è anche colpa della sua testardaggine”. Spazio anche ad una considerazione su Retegui: “Nel 2022 aveva già avuto delle offerte da diverse squadre europee. Il papà però, che è il suo manager, ha frenato le trattative perché era in contatto con Zanetti che gli ha assicurato il suo acquisto. L’Inter lo prenderà al posto di Lukaku di cui non riscatterà il prestito, lasciandolo tornare al Chelsea”.

Ancora sull’Inter il collega ha bollato nettamente la questione Messi: “E’ una bufala spaventosa, l’ho trovata divertente”.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic. Santini: “La società ha deciso di cederlo”

In casa Juventus c’è invece la situazione di Dusan Vlahovic tutta da risolvere con il futuro che potrebbe essere lontano da Torino.

Santini è sicuro: “E’ in uscita dalla Juventus, la società ha deciso di cederlo perché deve mettere a posto i conti. Il serbo piace in Bundesliga (Bayern Monaco) e in Premier League. La sua valutazione non si è alzata restando sugli 80 milioni, ovvero il prezzo d’acquisto dalla Fiorentina. Al suo posto potrebbe andare Hojlund che l’Atalanta valuta 50/55 milioni di euro e su cui però ci sta lavorando anche il Napoli in caso d’addio di Osimhen”.