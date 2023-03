Scambio alla pari con Dybala: così la Roma spiazza la Juventus

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere in bilico come quello di Mourinho: spunta uno scambio clamoroso in Spagna

Jose Mourinho e Paulo Dybala. Sono loro due i simboli di questa Roma che ha attirato qualche critica, anzi parecchie, ma che comunque è ancora in corsa per tutti gli obiettivi principali. A parte la Coppa Italia, che resta un neo pesante sulla stagione giallorossa.

Ma è ovvio che quarto posto ed Europa League siano i traguardi più importanti, che sono destinati a condizionare il futuro della squadra e dei suoi interpreti più forti. Come appunto Mourinho e Dybala. È innegabile che lo Special One e il suo destino influenzino anche quelli di altri protagonisti. Oltre alla Joya, anche Smalling, Abraham, Ibanez, Wijnaldum e Matic (che però resterebbero volentieri in ogni caso) sono legatissimi al portoghese. La Roma dovrà cedere qualche pezzo pregiato, incassare per poi reinvestire e muoversi sul mercato in entrata. Dove servono parecchi puntelli, in tutti i reparti. Il terrore della piazza giallorossa è però legato a Smalling e in primis a Paulo Dybala. Senza di lui la Roma non è la stessa, fa ancora più fatica a incidere in zona offensiva. L’ennesima stagione che ha confermato anche a Marotta e alla dirigenza dell’Inter, qualora ce ne fosse bisogno, che bisogna ancora pensare a lui.

Dybala-Inter, irrompe l’Atletico Madrid: lo scambio stravolge tutto

Paulo Dybala si è fermato lo scorso anno, è stato fuori diverse settimane, ma a parte quello stop – che può accadere a tutti – la sua presenza è rimasta fissa. Certo, con un po’ di gestione soprattutto nelle ultime partite, ma Mourinho ha potuto contare sempre su di lui.

Marotta non la ha mai dimenticato, la scorsa estate lo ha solo sfiorato. La società non è riuscita a fargli spazio ed è rimasto un enorme rammarico, ma al tempo stesso anche un obiettivo. La clausola rescissoria da 20 milioni fa comunque gola, poi il rapporto tra i due è ancora ben saldo. Il problema dei nerazzurri, che dovranno cedere sicuramente Correa e forse non riprendere Lukaku, si chiama però anche Atletico Madrid. Simeone è un vecchio estimatore di Dybala, è argentino, ha il vantaggio di una clausola più bassa per l’estero (12 milioni).

E ovviamente al Wanda Metropolitano, la Joya giocherebbe quasi certamente la Champions League. Secondo ‘interlive.it’, inoltre, i colchoneros potrebbero sfoderare un’arma vincente per chiudere subito la pratica. Ovvero uno scambio alla pari con Alvaro Morata, in modo da valutare Dybala più dei 12 milioni della clausola e al tempo stesso garantire alla Roma un sostituto di altissimo livello per la possibile partenza di Abraham. Che continua ad ascoltare le sirene inglesi. In questo modo l’Inter non potrebbe sostanzialmente replicare. Idem la Juventus, nella cui orbita era finito di nuovo lo stesso Morata.