Rottura definitiva, offerta ritirata: il Milan ha ancora una chance

Dalla Germania ne sono sicuri, la presa di posizione è inamovibile: il possibile rinnovo di contratto ormai è solo un ricordo.

Come in ogni sessione estiva di negoziazioni, anche nella prossima campagna trasferimenti un ruolo importantissimo sarà inevitabilmente giocato dal mercato degli svincolati.

Gli addetti ai lavori sono già all’opera per provare a tastare il terreno. Particolare attenzione meritano le indiscrezioni che sono trapelate dalla Germania a proposito della situazione legata a Daichi Kamada. Il jolly nipponico, infatti, autore di una stagione assolutamente strepitosa con la maglia dell’Eintracht, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nella prossima estate. Opzione che, salvo clamorosi dietrofront, non si materializzerà. Come riferito da SPORT1, infatti, il club di Francoforte avrebbe deciso di ritirare l’offerta di rinnovo proposta a Kamada diverse settimane or sono. I continui tira e molla e la distanza incolmabile tra domanda ed offerta hanno rappresentato un Everest impossibile da scalare.

Kamada-Eintracht, rottura totale: occasione a sorpresa per il Milan?

Ora come ora è il Borussia Dortmund il club maggiormente intenzionato a mettere la freccia per il classe ’96. I gialloneri, stando a quanto filtra dalla Germania, avrebbero messo sul piatto un’offerta pluriennale che, compresi i bonus, sfiora i 30 milioni di euro totali.

Kamada, però, ha diversi estimatori anche in Serie A. Milan e Roma hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, pur decidendo di non avallare per il momento blitz concreti. Per Kamada, però, potrebbero aprirsi improvvisamente anche le porte della Premier League. Svariati club d’Oltremanica hanno bussato alla porta del suo entourage nel corso delle scorse settimane e non è escluso che possano ritornare alla carica nei prossimi giorni. La prima vera svolta, però, è arrivata: Kamada non resterà all’Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda il resto, ai posteri l’ardua sentenza…