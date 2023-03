Obiettivo Osimhen, assalto in estate: servono almeno 100 milioni

Fuoco e fiamme Osimhen, le prestazioni del nigeriano non sono passate inosservate: possibile assalto in estate

Una stagione straordinaria, da leader, da trascinatore, da centravanti vero. Victor Osimhen ci aveva messo poco ad entrare nel cuore dei tifosi del Napoli e in questa stagione è una delle colonne portanti dei partenopei.

Le prestazioni di Osimhen però, autore di 25 gol in 29 partite stagionali tra campionato e coppe, non sono passate inosservate. Il nigeriano tornato dagli impegni con la Nazionale con un infortunio che potrebbe mettere a rischio la gara d’andata dei quarti di Champions League contro il Milan. Nel frattempo però diversi club e in particolare il Paris Saint-Germain starebbero sondando attentamente il terreno per il centravanti nato a Lagos.

Psg all’assalto di Osimhen: servono almeno 100 milioni

Osimhen è sotto contratto con il Napoli fino al 2025, ma da Parigi, riferiscono dalla Francia, sono pronti a fare sul serio.

Come infatti afferma ‘Rmc Sport’, Luis Campos sta osservando con attenzione le prestazioni di Osimhen. Tanti club si sono informati, ma il Psg sarebbe andato anche oltre. Il dirigente portoghese dei transalpini avrebbe infatti incontrato l’entourage del giocatore per convincerlo a lasciare l’Italia e tornare in Francia. Osimhen aveva già giocato nel Lille e Campos lo conosce benissimo sin dalla sua esperienza con i ‘Dogues’.

Il calciatore non avrebbe dato il suo consenso al trasferimento, ma neppure avrebbe chiuso le porte ad un ritorno in terra transalpina. La richiesta dei partenopei, riferiscono da Oltralpe, sarebbe però di oltre 100 milioni di euro. Una valutazione che complicherebbe l’operazione. Viste le importanti spese, non è così scontato che il Psg, che può contare su ingenti fondi, possa poter spendere una cifra simile. Campos però sarebbe già pronto ad incontrarsi con la dirigenza e attuare un piano per cercare l’affondo decisivo. Osimhen è la sua prima scelta e tale decisione fa tremare e non poco il Napoli.